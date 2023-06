Rumores de ruptura entre Sergio Agüero y Sofía Calzetti

Sergio Leonel Agüero del Castillo, conocido como Kun Agúero, es un exfutbolista, empresario, comentarista deportivo y streamer argentino, lleva saliendo con Sofía Calzetti desde el 2019 y parecía que todo estaba bien entre ambos, juntos a lo largo de su relación se han superado en los momentos más difíciles, especialmente luego de que el jugador se retirara del mundo del futbol profesional por sus problemas cardíacos.

Pero en los últimos días se ha estado notando que la pareja dejó de seguirse en las redes sociales, lo que causó que sus seguidores pensaran que estos estaban en una crisis amorosa.

Sabemos que en la actualidad el que dejes de seguir a tu pareja ya es motivo a pensar que no están bien o que están pasando por problemas amorosos, los seguidores no se hicieron de esperar y fueron a revisar el perfil de Sofía para ver si ella había eliminado alguna foto con Kun, pero aún siguen las fotos en su perfil; en cambio por parte del exjugador, solo tiene en su perfil una foto navideña donde también sale su hijo Benjamín, lo más raro aun es que tiene los likes y comentarios desactivado o que bloqueó a Sofía en vista de que no aparecen los mismos.

Ha sido tan grande el rumor de que se habrían separado que el mismo Agüero se pronunció para que no siguieran las especulaciones, comentó que, si se habían dejado de seguir, pero era por temas muy distintos a los que se pensaban, “Sí, eso pasó, pero fue por otro tema lo de no seguirnos. Pero ya está todo ok”, aseguró el argentino. “No sé quién es Juariu (en referencia a la periodista que habló de ruptura al ver que no se seguían), pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder. No estamos separados”, concluyó.

