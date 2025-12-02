¡Se enojó! Sabrina Carpenter tacha de 'repugnante' que la Casa Blanca use su música en redes

Sabrina Carpenter no es la primera artista en protestar contra el uso de su música por parte de Donald Trump y su equipo.

Nueva York, Estados Unidos/La cantante Sabrina Carpenter calificó el martes de "malicioso y repugnante" el uso de una de sus canciones en un video difundido en X por la Casa Blanca, que mostraba arrestos realizados por autoridades de inmigración.

"Nunca me asocien, ni a mí ni a mi música, para beneficiar su programa político inhumano", añadió la cantante en respuesta a la publicación de la presidencia estadounidense.

En un breve video publicado por la Casa Blanca se ve a varias personas en una protesta y luego a varios agentes federales realizando arrestos, con la canción "Juno", lanzada en 2024, como fondo musical.

"No nos disculparemos por expulsar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales asesinos, violadores y pedófilos", reaccionó Abigail Jackson, portavoz adjunta de la Casa Blanca.

Jackson, además, calificó de "estúpida" a cualquiera que "defienda" a estas personas.

Sabrina Carpenter no es la primera artista en protestar contra el uso de su música por parte de Donald Trump y su equipo.

El cantante Kenny Loggins exigió recientemente la retirada de un video publicado por el presidente que utilizaba su éxito "Danger Zone", de la película "Top Gun", para acompañar imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que lo mostraban como piloto de combate lanzando excrementos sobre opositores políticos.

En 2024, Céline Dion condenó el uso no autorizado de una de sus canciones, "My Heart Will Go On", en un video de campaña. Lo mismo ocurrió con Beyoncé ese mismo año, con su tema "Freedom".