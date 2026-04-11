Sabrina Carpenter transporta Coachella a su 'Sabrinawood'

Su estética vintage se mantuvo presente a lo largo del concierto, pero cobró más fuerza al interpretar "Feather" en un glamoroso espectáculo burlesque.

Indio, Estados Unidos/Sabrina Carpenter sumergió a sus fans en un viaje nostálgico por Hollywood y la industria del espectáculo este viernes en Coachella, en donde recreó un mundo de fantasías llamado "Sabrinawood".

La cantante de 26 años, quien encabezó el primer día del multitudinario festival que se celebra en Indio, California, hiló como narrativa para su set de hora y media una suerte de tras bastidores de la ciudad de oropel.

Vestida en lentejuelas rojas y botas blancas, Carpenter apareció en escena dentro de un auto antiguo en lo que parecía ser un autocine. La rubia se bajó y cantó con "House Tour", el más reciente sencillo de su "Man’s Best Friend".

Ofreció además los estrenos en vivo de piezas de su último trabajo como "When Did You Get Hot", "Sugar Talking" y "We Almost Broke Up Again Last Night".

En un cambiante escenario, Carpenter mantuvo la narrativa de Hollywood, con imágenes de Los Ángeles en el fondo, así como un enorme letrero que rezaba "Sabrinawood", en clara señal a las famosas letras blancas que coronan a Hollywood.

Cantó varios de sus éxitos caminando por las estrellas del Paseo de la Fama, participando en una audición, entrando a un estudio de grabación y desfilando en un mar de carteles de cine.

Su estética vintage se mantuvo presente a lo largo del concierto, pero cobró más fuerza al interpretar "Feather" en un glamoroso espectáculo burlesque.

Sus invitados especiales no fueron músicos, sino figuras de la pantalla grande.

Sam Elliott encarnó a un policía que advierte a una aventurera Carpenter sobre los peligros de los caminos que llevan a California en el clip que abrió el show.

Luego Susan Sarandon ofreció un monólogo reflexivo que sirvió como una larga pausa para el espectáculo, y finalmente Will Ferrell se subió al escenario para inyectarle energía, metafórica y literalmente al conectar cables que desataron un carnaval de luces de neón en la tarima.

Las más coreadas sin duda fueron "Espresso", que estrenó en vivo en su primera aparición en Coachella en 2024, "Please, Please, Please", y la contagiosa "Manchild".

Carpenter terminó como arrancó: al volante de un auto.

En sintonía con su puesta en escena, la intérprete y compositora dispuso una activación afuera del festival llamada "La parada técnica de Sabrina Carpenter", en la cual los fans pueden parar para tomar un granizado, armarse de memorabilia y, por supuesto, inundar sus redes sociales con selfies.

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Anyma cancela

La primera noche de Coachella debía terminar con el estreno de "ÆDEN", la más reciente producción del DJ italiano Anyma, que muchos esperaban trajera además a la sensación tailandesa Lisa.

Sin embargo, el show fue cancelado debido a los fuertes vientos que amenazaban con impactar la estructura del espectáculo, dijeron los organizadores en un comunicado.

Se desconoce si la presentación se realizará el sábado o domingo, o en el segundo fin de semana del festival que va del 17 al 19 de abril con un cartel prácticamente idéntico.

Coachella, que marca el inicio de la temporada de festivales de Estados Unidos, comenzó este viernes con una oferta diversa en los nueve escenarios dispuestos en el Empire Polo Club, donde año a año fans y artistas se dan cita.

Bajo el sol del desértico valle de Coachella, y temperaturas cercanas a los 30ºC, abundaban las botas de vaqueros, los shorts cortos y los flecos.

Muchos brillos y tonos marrones marcaban el visual de esta edición del evento que marca el inicio de la temporada de festivales en Estados Unidos.

Uno de los destaques del día fue Teddy Swims, quien se subió al principal escenario del festival al caer la tarde con un entusiasta repertorio que repasó éxitos como "The Door" y "Bad Dreams".

El astro de Georgia, dos veces nominado al Grammy, también echó mano de las sorpresas para alimentar su estreno en el festival, invitando a la escena a Joe Jonas, Vanessa Carlton y David Lee Roth, exvocalista de Van Halen.

El músico cerró con la potente balada que catapultó su carrera, "Lose Control".

Poco después, miles de fans inundaron otro de los palcos para corear, bailar y aplaudir el aguardado estreno de las chicas de KATSEYE en Coachella.

La fiesta continuará el fin de semana, cuando se presentarán astros como Iggy Pop, The Strokes, Fatboy Slim, y Justin Bieber y Karol G, quienes encabezan la fiesta el sábado y domingo, respectivamente.