Sandra Sandoval en doble celebración: estreno musical y exitosa 'Noche del Despecho'

Sandra Sandoval combina el estreno de su nuevo video con presentaciones en vivo que desbordan energía, emoción y mensajes de fuerza femenina.

Ciudad de Panamá/La reconocida cantante de música típica panameña Sandra Sandoval, conocida como la "Gallina Fina", no se detiene. Este sábado, en medio de su exitosa gira "La Noche del Despecho", la artista estrenará oficialmente su tema más reciente "No Voy a Sufrir por Nadie", una canción que, según ha dicho, es para todas aquellas mujeres que decidieron dejar atrás las lágrimas y recuperar su fortaleza.

El lanzamiento del sencillo se realizará este jueves 14 de agosto en emisoras y plataformas virtuales, mientras que el videoclip oficial se estrenará a las 7:00 p.m. en el canal de YouTube de Samy y Sandra Sandoval Oficial.

La pieza llega cargada de empoderamiento y un mensaje claro: "Yo no nací pa' vivir rogando amor".

Como parte de la promoción, Sandra ha compartido en sus redes ensayos y momentos de tarima, incluyendo su presentación en Aguadulce, donde recibió el cariño de su público.

"Nuestros bailes son una terapia para el alma, y anoche se demostró", expresó la artista tras un show lleno de canto y baile.

Con este nuevo lanzamiento, la "Gallina Fina" reafirma que su música sigue conectando con miles de panameños, llevando ritmo, alegría y mensajes de fuerza femenina a cada parada de su gira.