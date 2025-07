Sean 'Diddy' Combs permanecerá en la cárcel hasta que el juez dicte condena

Nueva York, Estados Unidos/El juez denegó este miércoles liberar bajo fianza al magnate de la música Sean "Diddy" Combs después de haber sido condenado por trata de personas con fines sexuales y absuelto de delitos mayores como asociación ilícita y tráfico sexual hasta que anuncie su condena, informaron medios estadounidenses.

El magistrado mantendrá en la cárcel a Combs hasta que dicte condena por los dos cargos por los que ha sido declarado culpable y que pueden suponer hasta 20 años de cárcel, diez por cada uno de ellos, alegando que tanto el magnate como su defensa no han logrado demostrar que "no representa peligro para nadie", en particular para sus acusadoras.

Tras siete semanas de juicio y poco más de dos días de deliberaciones, el portavoz del jurado anunció al juez Arun Subramanian su veredicto, que supone una victoria para Combs, de 55 años, y el equipo que le ha defendido.

Tras alcanzar la víspera un acuerdo en cuatro de los cinco cargos, dos por tráfico sexual y otros dos por trata con fines sexuales, el jurado se puso de acuerdo este miércoles sobre el más importante, el de asociación ilícita, sobre el que había anunciado estar dividido.

"Quiero que sepáis que es inspirador para todos nosotros. Ustedes escucharon, trabajaron juntos, estuvieron aquí todos los días, lloviera o hiciera sol. Lo hicieron sin ninguna recompensa, salvo la recompensa que supone responder a la llamada del servicio público. Eso debería darnos esperanza a todos", dijo el juez al jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres.

El fundador de la discográfica Bad Boy Records estaba acusado de ser el cabecilla de una organización criminal que obligaba a mujeres a participar en orgías sexuales con prostitutos y que conllevaba una cadena perpetua.

Asimismo, la fiscalía lo acusó de dos cargos de tráfico sexual y otros dos de trata de personas con fines de prostitución.

Estos últimos cargos, menores, pueden suponer 10 años de cárcel por cada uno, un máximo de 20 años.

La fama de Combs, que estuvo arropado la mayor parte del juicio por su madre y sus hijos, sufrió un duro golpe cuando su expareja por 11 años, la cantante Casandra "Cassie" Ventura, presentó una demanda acusándolo de violación y agresión sexual.

Ese caso se resolvió extrajudicialmente tras el pago de 20 millones de dólares por parte del magnate de la música, detenido desde septiembre en una cárcel de Brooklyn, pero desencadenó una avalancha de demandas civiles y, finalmente, cargos penales.

El juicio de Combs, que duró siete semanas, incluyó testimonios por momentos perturbadores, además de miles de páginas de registros telefónicos, financieros y audiovisuales.

Combs se declaró inocente de los cargos y decidió no testificar, una estrategia de defensa común en Estados Unidos. Sus abogados no tienen que demostrar la inocencia de su cliente, sino sembrar dudas entre los miembros del jurado sobre las acusaciones de los fiscales.