Segunda presunta víctima declara en juicio contra el hijo de la princesa heredera de Noruega:'La peor pesadilla'

Oslo, Noruega/Una segunda presunta víctima describió este martes ante un tribunal "la peor pesadilla" de su vida al relatar una violación de la que acusa al hijo de la princesa de Noruega Mette-Marit, ocurrida, denuncia, cuando él viajaba con su padrastro a las islas Lofoten en 2023.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001, Marius Borg Høiby comparece desde la semana pasada ante la justicia noruega para responder a 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones contra exparejas.

El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, en particular las presuntas violaciones, que en total podrían acarrearle hasta 16 años de prisión.

El martes, el tribunal de Oslo comenzó a examinar la segunda supuesta violación que, según la acusación, habría tenido lugar el 8 de octubre de 2023 tras una fiesta en un departamento en las islas Lofoten, donde Høiby y el príncipe Haakon se alojaban para practicar surf.

Después de mantener relaciones sexuales consentidas, la presunta víctima, una joven que conoció a través de la aplicación Tinder, afirma haberse despertado mientras Høiby iniciaba nuevos actos sexuales, esta vez sin su permiso.

"La peor pesadilla de mi vida", declaró el martes, y afirmó que cerró los ojos "para no tener que presenciar" su propia agresión.

"Recuerdo haberme despertado mientras él estaba en acción. Me dije: 'No entiendo cómo alguien puede tener relaciones sexuales con una persona que está dormida'", explicó.

"Después tuve la sensación de disociarme, de salir de mi propio cuerpo. Fue doloroso, mi cuerpo no estaba preparado", añadió.

Para demostrar que esos actos tuvieron lugar cuando la joven no estaba en condiciones de oponerse, la fiscalía presentó un video, incautado en casa de Høiby y que él mismo había grabado con su teléfono.

Según el fiscal Sturla Henriksbø, ese fragmento de cinco segundos muestra a la joven dormida en el momento de los hechos. La presunta víctima protestó contra esas imágenes, grabadas, según ella, sin su conocimiento.

La fiscalía también incorporó al expediente los datos de su reloj cardíaco para probar que estaba dormida. "Según la acusación, la evolución de la frecuencia cardíaca constituye el elemento más determinante", subrayó Henriksbø.