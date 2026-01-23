El Tamborito del Callejón abre su temporada 2026 en el Casco Antiguo con Hecho en Panamá como abanderado

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tamborito del Callejón dará inicio a su temporada 2026 este domingo 25 de enero, en el corazón del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, teniendo como abanderado al programa televisivo Hecho en Panamá, considerado uno de los principales espacios dedicados al folclore y la identidad nacional, transmitido los sábados por TVN Canal 2.

La cita será a partir de las 2:00 p.m., desde la Calle de las Molas, donde se dará inicio al tradicional tamborito de recorrido, que estará a cargo de la agrupación Identidad Panamá. Como parte de la jornada cultural, también se presentará la agrupación Los Licuados de Erick Escobar, sumando música y sabor popular a la celebración.

El evento formará parte de un domingo cargado de actividades en el Casco Antiguo, ya que ese mismo día se realizará la inauguración formal de la playa Las Garzas, un espacio recientemente recuperado por el Municipio de Panamá. Además, se habilitará el casco peatonal, lo que permitirá una mayor afluencia de visitantes y una experiencia integral para residentes y turistas durante la temporada de verano.

El Tamborito del Callejón es una manifestación cultural y folclórica que se desarrolla en calles, plazas y callejones del Casco Antiguo, con el objetivo de rescatar, preservar y acercar el tamborito panameño —uno de los ritmos más representativos del país— tanto a la comunidad como a quienes visitan el sitio histórico.

En esta celebración participan agrupaciones folclóricas, portadores de tradición, músicos y bailarines, así como el público en general, que puede integrarse con palmas, canto o baile. Más que un espectáculo formal, se trata de una celebración viva del folclore panameño, cercana y participativa.

Por su parte, Hecho en Panamá es un programa televisivo de enfoque cultural, folclórico, turístico y social, que recorre distintas regiones del país para contar historias reales de panameños, destacando su trabajo, tradiciones, emprendimientos y talento local, y reforzando el valor de la identidad nacional.

La jornada promete convertir al Casco Antiguo en un punto de encuentro donde la cultura, la música y el orgullo panameño se unirán para dar la bienvenida al nuevo año con tradición y comunidad.

