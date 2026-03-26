The Beachers celebra 60 años de trayectoria y de legado viviente del calipso panameño

La agrupación confirmó que estas celebraciones son solo el inicio: el 60.º aniversario oficial se conmemorará en octubre de 2026.

Ciudad de Panamá/La legendaria agrupación The Beachers cumple 60 años de trayectoria y lo celebra con una serie de actividades que rinden homenaje al calipso panameño, género que ha marcado la cultura musical del país.

Como parte de estas conmemoraciones, la agrupación se presentará este sábado 28 de marzo en el Anfiteatro del Parque Omar con el evento "Tiempo con The Beachers & Friends".

Las puertas abrirán desde las 4:00 p.m. con el Pulso Market, un espacio con comida, experiencias gastronómicas y actividades para toda la familia. The Beachers & Friends subirán al escenario a las 7:00 p.m.

Calipso: el legado que atraviesa generaciones

Idania Dowman, cantante e hija del legendario intérprete de calipso panameño Lord Byron, destacó que su participación busca mantener vivo el género.

"Aunque soy jazzista, tengo calipso en mis venas. Es parte de nuestra cultura, no lo podemos borrar", manifestó Dowman. La artista enfatizó que jóvenes como ella pueden aportar al calipso sin perder su esencia.

Billy Herron, director musical y productor, explicó que su conexión con The Beachers nació de la fusión de estilos que caracteriza a la banda.

"Me llamó la atención cómo combinan soul, R&B, calipso, tropical y guaracha. Como músico panameño, tengo sentimiento por todas estas corrientes sonoras", señaló Herron, quien se unió al proyecto hace más de una década.

Por su parte, Carlos "Yayo" Hernández, originario de Bocas del Toro, compartió que el calipso ha estado presente en su vida desde su infancia en Finca 6. "Me crié escuchando calipso y toda clase de música. Me uní a The Beachers hace unos 20 años y aquí seguimos", expresó el músico.

"No hay una fiesta donde se toque calipso y la gente no baila. La música es medicina, es salud, es alegría", destacó Herron.

La agrupación confirmó que estas celebraciones son solo el inicio: el 60 aniversario oficial se conmemorará en octubre de 2026, con más actividades planificadas a lo largo del año. Mientras tanto, invitan a toda la familia a disfrutar del evento de este sábado en el Parque Omar.

"Vayan en zapatillas para que bailen bastante", recomendó con sonrisa Idania Dowman. La entrada es libre y el evento busca no solo celebrar seis décadas de música, sino también fomentar que nuevas generaciones se sumen al calipso como patrimonio cultural de Panamá.