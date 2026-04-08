TipiPop llega al parque: la apuesta para internacionalizar la música típica panameña

El evento será completamente gratuito y contará con presentaciones en vivo, oferta gastronómica, artesanías y espacios tipo mercadito, en una experiencia cultural integral.

Ciudad de Panamá, Panamá/El movimiento musical TipiPop sigue tomando fuerza en Panamá con una propuesta que apuesta por modernizar la música típica y proyectarla al mundo. Así lo dio a conocer el productor y artista Alberto Gaitán, quien anunció el lanzamiento del evento “TipiPop al Parque”, una iniciativa gratuita que busca acercar este género al público y promover la cultura nacional.

Durante una entrevista en programa Jelou, por TVN Canal 2, Gaitán destacó que este proyecto es el resultado de más de un año de trabajo, en el que han contado con el respaldo del reconocido artista colombiano Carlos Vives. “Ha sido un fenómeno bonito y es el mejor secreto guardado de Panamá”, afirmó, al tiempo que explicó que el objetivo es llevar la música típica más allá de las fronteras.

El proyecto TipiPop fusiona sonidos tradicionales con elementos del pop, en una producción que reúne a destacados nombres de la industria como Omar Alfanno, Erika Ender, Samy y Sandra Sandoval y Jhonathan Chávez, además del propio Vives, lo que refuerza su apuesta por una proyección internacional.

Gaitán comparó esta iniciativa con lo ocurrido en Colombia hace tres décadas, cuando el vallenato dio el salto global gracias a la fusión impulsada por Carlos Vives. “Eso es lo que queremos hacer acá: que afuera digan ‘esta es la música de Panamá’, con sus raíces, su cultura y su identidad”, explicó.

Como parte de este impulso, este sábado 11 de abril se realizará la primera edición de “TipiPop al Parque” en el Parque Quinto Centenario, a partir de las 3:00 p. m. El evento será completamente gratuito y contará con presentaciones en vivo, oferta gastronómica, artesanías y espacios tipo mercadito, en una experiencia cultural integral.

La iniciativa tiene como meta realizarse una vez al mes y recorrer distintos puntos del país, llevando la música típica fusionada con pop a comunidades como Bella Vista y otras regiones del interior. A largo plazo, los organizadores buscan consolidar un gran festival nacional.

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Además, Gaitán resaltó el respaldo institucional en este tipo de propuestas, mencionando el trabajo del Ministerio de Cultura y su impacto en el turismo. “Esto también permite que los visitantes se lleven una experiencia auténtica de Panamá, que conozcan nuestra música y nuestras tradiciones”, señaló.

“TipiPop al Parque” se perfila así como una nueva vitrina para la música panameña, con la ambición de conquistar nuevos públicos y posicionar el sonido típico en escenarios internacionales.