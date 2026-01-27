Victoria Beckham, condecorada en Francia en medio de sus problemas familiares

París, Francia/Victoria Beckham fue condecorada en París por su contribución a la industria de la moda y el entretenimiento, en plena disputa familiar desencadenada por las declaraciones del hijo mayor del clan, Brooklyn, sobre la familia.

La ex Spice Girl fue nombrada el lunes por la noche Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura francés, ante la presencia de su marido, David Beckham, y sus hijos, excepto el mayor, Brooklyn.

Tras triunfar con la famosa banda británica en los años 1990, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000. Un reciente documental en Netflix cuenta la carrera de la diseñadora, de 51 años.

Es "un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses", dijo la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en la ceremonia de entrega.

Nota relacionada: Victoria Beckham sufre tras la polémica carta pública de su hijo Brooklyn

En un video de la ceremonia publicado por la revista Paris Match se veía a David Beckham y al resto del clan observando y aplaudiendo, junto a los magnates de la moda francesa Antoine Arnault y François-Henri Pinault.

Desde hace unos días, la familia Beckham se encuentra en el ojo de la tormenta, después de que Brooklyn, de 26 años, acusara públicamente a sus padres de querer "controlar" su vida y de intentar "arruinar" su matrimonio.

"No quiero reconciliarme con mi familia", aseguró.

La Orden de las Artes y las Letras es una distinción reservada a figuras destacadas que contribuyeron a la vida cultural de Francia y es diferente de la más prestigiosa Legión de Honor, el máximo galardón de Estado.

El presidente Emmanuel Macron condecoró el viernes al diseñador de Louis Vuitton y rapero estadounidense Pharrell Williams con una Legión de Honor, en una ceremonia privada a la que asistieron los raperos Pusha T y Future.