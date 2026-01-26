El yate Koru, propiedad de Jeff Bezos, se encuentra en Colón

Su nombre proviene de un símbolo cultural maorí , que representa nuevos comienzos, crecimiento y renovación.

Colón, Colón/El yate Koru, propiedad del empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, se encuentra actualmente en Panamá, anclado en el puerto de cruceros de Colón 2000, donde permanecerá hasta el próximo 5 de febrero para trabajos de reparación y mantenimiento.

La embarcación es considerada uno de los superyates más lujosos del mundo. Está valorada en alrededor de 500 millones de dólares, cuenta con 127 metros de eslora y destaca por su sistema de propulsión mediante energía cinética generada por velas, una apuesta por tecnologías más eficientes y sostenibles dentro de la navegación de alto nivel.

El Koru tiene capacidad para 18 invitados y una tripulación de aproximadamente 40 personas, ofreciendo comodidades propias de una residencia flotante de lujo. Su nombre proviene de un símbolo cultural maorí, que representa nuevos comienzos, crecimiento y renovación.

Jeff Bezos, uno de los hombres más influyentes del mundo y creador de Amazon, empresa que transformó el comercio electrónico a escala global, también es fundador de la compañía aeroespacial Blue Origin. Su yate ha recorrido diversos puertos internacionales, generando gran expectativa por su diseño, dimensiones y exclusividad.

La presencia del Koru en el puerto de cruceros de Colón refuerza la posición de Panamá como un punto estratégico para la navegación internacional y como centro de servicios para embarcaciones de alto perfil que transitan por la región.

Puedes leer: Exdiputado Gabriel Silva y Sophia Nandwani se casan en una ceremonia hindú