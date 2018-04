El lado educativo del IFF Panamá

El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) anunció su agenda educativa abierta al público. Es un espacio que en esta edición tocará temas que van desde el rol de las mujeres en un mundo globalizado hasta las oportunidades que ofrece el sistema Video On Demand (VOD) a los realizadores.

Son diversos talleres y paneles que se realizarán en el marco del IFF Panamá, del viernes 6 al miércoles 11 de abril.

Los boletos están a la venta en Panatickets, a un precio de $9.50. La entrada es gratuita para los acreditados de industria o estudiante.

Viernes 6 de abril

La agenda educativa la abre el viernes 6 la charla sobre producción de diseño sonoro con Sebastián Vázquez, compositor y productor independiente argentino.

¿Cómo seleccionar la música adecuada para una producción, de acuerdo con el género? Esta es la premisa que tratará responder la actividad, que busca que los realizadores puedan ver a la música como un personaje más de su producción.

El evento también profundizará sobre el presupuesto de producción, derechos legales y de la técnica del diseño sonoro en sí. La charla será en horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Salón San Francisco del Hotel Central, en el Casco Antiguo.

Sábado 7 de abril

En tanto, el sábado 7 de abril el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de su Dirección de Cine (Dicine), ofrecerá una charla sobre derecho de autor.

El evento busca abordar temas de derecho moral y patrimonial en las obras audiovisuales o cinematográficas, su protección y la cesión de derechos. También se profundizará en los derechos que incluye la Ley 64 de 2012.

La actividad será presidida por la directora de Derecho de Autor del MICI, Isis Rivera de González.

Para hablar del papel de la mujer en sociedad y en la industria cinematográfica, el IFF Panamá convocó a cinco profesionales que la han revolucionado desde distintas perspectivas y lugares, venciendo así la imagen que existe del género femenino.

Se trata de una mesa redonda con tema principal “El rol de las mujeres en un mundo globalizado”, que indagará sobre la mujer en sí, en sociedad y en el mundo. La actividad será moderada por la directora ejecutiva del festival, Pituka Ortega Heilbron.

En la mesa redonda participará Anna Serner, directora ejecutiva del Instituto de Cine de Suecia, donde ha impulsado una política de equidad de género que ha recibido reconocimiento internacional e inspirado a organizaciones similares; Laura Michalchyshyn, destacada productora, ejecutiva de medios y cofundadora de Sundance Productions con Robert Redford con 25 años de experiencia en el cine, y Vania Catani, directora de Baneneira Films por más de 15 años, una de las productoras más prestigiosas de Brasil.

La mesa redonda la complementan Laura Gómez, actriz dominicana reconocida por su papel de “Blanca Flores” en la serie de Netflix “Orange is the New Black” y otras series estadounidenses, y Judith Rodríguez, también intérprete y directora dominicana aclamada por su participación en las cintas “Carpinteros” y “Cocote”, ésta última a proyectarse en la séptima edición del IFF Panamá.

La actividad será de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en Cinépolis Multiplaza, Sala 1.

Domingo 8 de abril

Se realizará una mesa redonda sobre crítica de cine, que reunirá a cuatro periodistas especializados en la materia. El evento será de 11:0 a.m. a 12:30 p.m. en Cinépolis Multiplaza, Sala 1.

Klaus Eder, curador, crítico y consultor de cine y director de la Federación Internacional de Críticos de Cine desde 1987; José Romero, crítico y periodista cinematográfico de cine peruano; Vanessa Erazo, editora de Remezcla.com y escritora de LatinoBuzz del sitio web Indiewire; y Daniel Domínguez, periodista panameño especializado en crítica de cine, literatura y teatro, participarán en la mesa redonda.

Lunes 9 de abril

La tecnología desarrollada hoy día y disponible a todos se ha convertido en un escape para cineastas emergentes, permitiendo mostrar su visión creativa con pocos recursos.

La charla “Realización cinematográfica de bajo presupuesto”, con el reconocido productor Andrew Hevia, busca profundizar en la producción de este tipo de cine, que utiliza estas herramientas para la elaboración de trabajos específicos y accesibles.

Un ejemplo claro es “Moonlight”, película del director Barry Jenkins y ganadora del Óscar 2017, en la que Hevia participó desde la producción.

La charla será de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. en el Salón San Francisco del Hotel Central.

Martes 10 de abril

La agenda educativa del IFF Panamá también incluye la charla “Desafíos y Oportunidades en VOD en Latinoamérica”, en la que participará Paula Gastaud, encargada de la programación y operación de contenido de “Sofá Digital”, para distribución mundial en plataformas de VOD, y consultora de proyectos audiovisuales.

¿Qué oportunidades ofrece el VOD en la distribución digital de películas? ¿Cuáles son sus desafíos? La charla con Gastaud pretende dar una breve mirada técnica y estratégica del sistema en el mercado latino, desde el manejo de assets digitales, contratos hasta marketing digital.

La actividad será en horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Salón San Francisco del Hotel Central.

Talleres

El sonidista de cine y televisión peruano Jorge Muñiz regresa a la séptima edición del Festival de Cine de Panamá con la segunda parte de su taller “El arte en la grabación del sonido director”.

El evento de dos días, martes 10 y miércoles 11 de abril, tiene como propósito de aplicar las nuevas tecnologías el proceso de grabación del sonido directo de una producción, cómo se graba y plantea una escena.

Consulta la programación de la séptima edición del IFF Panamá aquí.