¡Ayyy! Qué doloroso recuerdo: cuando el chef Juan Neblett y el Dr. Gustavo se depilaron en vivo en Jelou!

Ciudad de Panamá/Cumplir nueve años al aire no es poca cosa, ¡9 años no se fuman en pipa! y Jelou, el programa matutino favorito de los panameños, lo celebra como mejor sabe hacerlo: con alegría, emoción y muchos recuerdos inolvidables. Entre los momentos más comentados por el equipo y los televidentes, uno en particular se ha robado nuevamente el protagonismo: el día en que el chef Juan Neblett y el carismático Dr. Gustavo Carrizo aceptaron un reto que les dejó la piel más suave… ¡Ya saben dicho!

Como parte de una divertida dinámica del programa, ambos valientes aceptaron someterse a una sesión de depilación con cera en vivo. Lo que comenzó como un segmento para arrancar risas, terminó siendo una experiencia que describieron como una tortura dulce y pegajosa. La expresión de sus rostros al sentir el primer y único tirón aún es recordada por los seguidores del programa. ¡Fue un grito colectivo en el estudio y un eco de risas en los hogares de quienes seguían la transmisión! ¡Hasta los tuvieron que abrazar para apaciguar el dolor!

El chef Juan, acostumbrado al calor de los fogones, pero no al de la cera caliente, no sabía qué parte del cuerpo poner para depilarse, mientras que el Dr. Gustavo, siempre servicial, no pudo evitar soltar un grito, pero quedó más asombrado cuando vio la cantidad de vello que le arrancaron. Como dato curioso, los presentadores confesaron que el vello de su brazo tardó muchísimo en volver a crecer.

Este tipo de momentos son los que han hecho de Jelou! un espacio tan especial para su audiencia. Risas, llantos, confesiones, sorpresas especiales, y muchas emociones se han vivido durante estos nueve años, consolidando al programa como el número uno en el corazón de los televidentes.

Hoy, mientras se celebra este aniversario con nuevos invitados, música y sorpresas, no podían faltar esas joyas del pasado que nos recuerdan por qué Jelou! ha permanecido tanto tiempo en pantalla.