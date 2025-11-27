¿Por qué el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos del mundo?

La realidad detrás de uno de los diagnósticos más desafiantes.

¿Por qué el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos del mundo? / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
27 de noviembre 2025 - 15:58

Ciudad de Panamá/El cáncer de páncreas es considerado uno de los más agresivos debido a su detección tardía, su rápido avance y la dificultad para presentar síntomas en etapas tempranas. En este segmento explicamos por qué suele diagnosticarse cuando ya está avanzado, cómo afecta su ubicación anatómica, y qué avances médicos existen hoy para mejorar su pronóstico. Una información clara y accesible para entender mejor esta enfermedad y la importancia de la detección temprana.

