Hablemos del síndrome de Intestino Irritable

Jelou!

Cuidados y atenciones que debemos tomar cuando el intestino habla más de la cuenta.

Hablemos del síndrome de intestino irribtable / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
17 de noviembre 2025 - 15:39

Ciudad de Panamá/El Síndrome de Intestino Irritable es más común de lo que parece y puede causar dolor, hinchazón, diarrea o estreñimiento sin mostrar daños visibles en el sistema digestivo. Hablamos de sus causas, síntomas y cómo manejarlo con cambios en la alimentación, técnicas de relajación y hábitos saludables. Aprende a identificar sus señales y a mejorar tu bienestar intestinal.

