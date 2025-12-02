Ciudad de Panamá/El hipo no aparece por casualidad. Aunque suele ser inofensivo, es una reacción del cuerpo que puede indicar desde comer demasiado rápido hasta cambios en la respiración, estrés o irritación del diafragma. Entender por qué ocurre te ayuda a escucharte mejor y a saber cuándo prestarle atención. Porque incluso los pequeños síntomas tienen algo que decir.