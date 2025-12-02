El hipo no solo es molesto, es un mensaje del cuerpo

Lo que parece una simple molestia puede revelar más de lo que imaginas.

El hipo no solo es molesto, es un mensaje del cuerpo / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
02 de diciembre 2025 - 14:42

Ciudad de Panamá/El hipo no aparece por casualidad. Aunque suele ser inofensivo, es una reacción del cuerpo que puede indicar desde comer demasiado rápido hasta cambios en la respiración, estrés o irritación del diafragma. Entender por qué ocurre te ayuda a escucharte mejor y a saber cuándo prestarle atención. Porque incluso los pequeños síntomas tienen algo que decir.

