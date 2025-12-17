Estamos buscando el "Plato de mi tierra IDEAL”: la cocina panameña se toma las redes de Jelou! con premios semanales en efectivo y un gran incentivo final

Te contamos como participar por premios en efectivo y canastas de productos con “Plato de Mi Tierra Ideal”.

Ciudad de Panamá, Panamá/La gastronomía panameña, llena de historia, identidad y sabores que nos representan, se convierte en la gran protagonista de las redes sociales con “Plato de Mi Tierra Ideal”, una dinámica que invita a los panameños a mostrar con orgullo los platos típicos de su provincia, utilizando Leche IDEAL (en cualquiera de sus presentaciones ) como ingrediente estrella.

Esta iniciativa no solo busca resaltar la riqueza culinaria del país, sino también premiar la creatividad y el talento en la cocina, ofreciendo más de B/.250.00 en efectivo, además de canastas de productos, a quienes se animen a participar y compartir sus mejores preparaciones tradicionales.

Además, entre se disputará un gran premio mayor en efectivo de más de B/.1,000.00, convirtiendo esta experiencia en una oportunidad única para cocinar, compartir y participar por premios.

Platos emblemáticos como el arroz con coco, el bienmesabe, el suspiro, el pesada de nance, la crema de maíz nuevo, el chicheme, los bollos dulces, los dulces de guandú con coco, o incluso versiones cremosas de tamales, son solo algunas de las recetas típicas panameñas que pueden prepararse con Leche IDEAL, realzando su sabor y textura sin perder la esencia de nuestras tradiciones.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Para participar en “Plato de Mi Tierra Ideal”, los interesados deben subir a sus redes sociales un video o foto de una receta típica de su provincia preparada con Leche IDEAL, mostrando claramente la lata del producto.

La publicación debe incluir el hashtag #PlatoDeMiTierraIdeal, etiquetar a @jeloutvn y mantener la cuenta en modo público para que la participación sea válida.

Esta dinámica transforma las redes sociales en una verdadera vitrina gastronómica nacional, donde cada receta cuenta una historia y cada provincia tiene la oportunidad de brillar con sus sabores más auténticos.

La invitación es clara: si amas la cocina, disfrutas preparar recetas tradicionales y quieres participar por dinero en efectivo, este es tu momento.

¡Participa, muestra tu talento, representa a tu provincia y compite por premios semanales y el gran premio final!