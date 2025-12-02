Caminata por el Día Internacional de las personas con discapacidad

Un encuentro para promover la inclusión y recordar que todos merecemos las mismas oportunidades.

Caminata por el Día Internacional de las personas con discapacidad / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
02 de diciembre 2025 - 15:04

Ciudad de Panamá/La Caminata por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un evento pensado para unir a familias, organizaciones y ciudadanos que creen en la igualdad. Será una jornada para visibilizar, apoyar y celebrar la diversidad, impulsando una sociedad más accesible y respetuosa para todos. Una invitación abierta a caminar juntos por un país más inclusivo.

