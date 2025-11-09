Resultados del sorteo de la lotería del domingo 9 de noviembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo del 9 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Este domingo 9 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 1404

Letras: BACC

Serie: 1

Folio: 5

Segundo premio: 2734

Tercer premio: 2704

Resultados del sorteo del domingo 9 de noviembre de 2025