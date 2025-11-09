Resultados del sorteo de la lotería del domingo 9 de noviembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo del 9 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Este domingo 9 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 1404
Letras: BACC
Serie: 1
Folio: 5
Segundo premio: 2734
Tercer premio: 2704