Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 31 de octubre

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 31 de octubre jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al signo de Libra de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos y, de paso, le damos las herramientas para que pueda calcular de inmediato la pirámide y prepararse para la lotería.

Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 31 de octubre

Primer premio: 4433

Letras: CCCC

Serie: 7

Folio: 21

Segundo premio: 34

Tercer premio: 31