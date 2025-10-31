Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 31 de octubre
Sorteo del Gordito correspondiente al 3 de octubre del 2025.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 31 de octubre jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al signo de Libra de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos y, de paso, le damos las herramientas para que pueda calcular de inmediato la pirámide y prepararse para la lotería.
Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 31 de octubre
Primer premio: 4433
Letras: CCCC
Serie: 7
Folio: 21
Segundo premio: 34
Tercer premio: 31