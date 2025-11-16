Resultados del sorteo de la lotería del domingo 16 de noviembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 16 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 16 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 5560
Letras: DDDC
Serie: 5
Folio: 8
Segundo premio: 2570
Tercer premio: 9639