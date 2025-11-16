Resultados del sorteo de la lotería del domingo 16 de noviembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 16 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Anfora de la Lotería
Anfora de la Lotería / TVN

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 16 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 5560

Letras: DDDC

Serie: 5

Folio: 8

Segundo premio: 2570

Tercer premio: 9639

Resultados del sorteo del domingo 16 de noviembre de 2025.
Resultados del sorteo del domingo 16 de noviembre de 2025. / TVN

