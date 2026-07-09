Unos 1,6 millones de niños ucranianos sometidos a la militarización rusa

Los expertos estiman que unos 1,6 millones de niños que viven en Crimea o en las regiones ucranianas parcialmente ocupadas por Rusia se vieron afectados.

Unos 1,6 millones de niños ucranianos que viven bajo control ruso están expuestos a un sistema de adoctrinamiento y militarización que podría constituir un crimen de lesa humanidad, según expertos independientes designados por la OSCE.

El informe fue presentado este jueves en Viena en el marco del "mecanismo de Moscú" de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para investigar la situación de los derechos humanos.

Los expertos denuncian un sistema institucionalizado de Rusia para adoctrinar a estos niños.

"Consideramos (...) que este sistema podría constituir el crimen de lesa humanidad de persecución", estimó el experto francés Hervé Ascensio.

Según la experta letona Elina Steinerte, las autoridades rusas habrían enviado las citaciones militares a los jóvenes de los territorios ocupados antes que a los de otras regiones de Rusia.

Añadió que varios jóvenes entrevistados abandonaron esos territorios "sin avisar a sus familias" para evitar el reclutamiento.

El informe, consultado por la AFP, que documenta clases de manejo de armas y campos de entrenamiento, menciona varios casos de jóvenes adultos que fueron incorporados y luego enviados al frente en Ucrania.

Los expertos estiman que unos 1,6 millones de niños que viven en Crimea o en las regiones ucranianas parcialmente ocupadas por Rusia se vieron afectados.

El gobierno ucraniano asegura por su parte que 20.610 niños fueron trasladados al territorio ruso.