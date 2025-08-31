Siete muertos y más de 70 heridos en bombardeos de paramilitares en Sudán

Jartum, Sudán/Al menos siete personas murieron y 71 resultaron heridas el sábado por la noche tras bombardeos en Darfur, al oeste de Sudán, informó el domingo a AFP una fuente médica, que atribuyó el ataque a los paramilitares.

Los ataques ocurrieron en El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, sitiada por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra contra el ejército sudanés desde abril de 2023.

Según la fuente médica -que habló bajo condición de anonimato- y el comité local de resistencia -un grupo que documentan las atrocidades del conflicto- estos ataques afectaron a varios barrios densamente poblados del oeste de la ciudad, cerca del aeropuerto que los paramilitares intentan tomar.

Te podría interesar: Vladimir Putin y Narendra Modi participan en una cumbre clave organizada por Xi Jinping en China

Las FAR mantienen un estado de sitio en El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte y última gran ciudad de esta región aún bajo control del ejército, desde mayo de 2024.

En meses recientes, El Fasher y campos de refugiados cercanos han sido objeto de ataques de las FAR, luego de que el grupo fuera expulsado de Jartum, la capital sudanesa, a principios de este año.

La guerra ha causado decenas de miles de muertes, ha desplazado a millones y ha creado lo que la ONU describe como la mayor crisis actual de desplazados y hambre en el mundo.