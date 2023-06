Alcalde en Ecuador prohibe la marcha del orgullo LGBTIQ y desata la polémica

Guayaquil, Ecuador/La Municipalidad de Guayaquil, en Ecuador, negó el permiso que había realizado el Comité del orgullo de Guayaquil, para que el desfile de la marcha del Orgullo LGBTIQ, se realice en el centro de la ciudad y sugirió que en su lugar, se desarrolle en la avenida del Parque Samanes, al norte de la ciudad.

En años anteriores, la marcha que conmemora las luchas de las personas de la diversidad sexual, se ha realizado en la Avenida 9 de Octubre, la cual es también una vía importante de la ciudad, pero este es también un sitio clave para la protesta y es utilizado por parte de asociaciones gremiales, religiosas y de derechos humanos.

La funcionaria María Belén Zambrano, jefa de Ocupación de la Vía Pública, indicó que Manolo Agurto Carpio, quien es director de Control de Tránsito de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, determinó que “no era procedente debido al gran impacto que genera al tránsito vehicular”.

Los miembros del colectivo, habían planeado un recorrido de 2,4 kilómetros desde la Avenida 9 de Octubre y Malecón hasta el Parque Bicentenario, además se había planificado realizar el “Festival del amor y la paz LGBTIQ+”, el cual según la directora nacional de la Federación Cámara, Diane Rodríguez, no se realizará.

Los colectivos se han pronunciado indicando que el desfile se realizará el próximo de julio “con o sin permisos” por las calles en donde de forma tradicional, han marchado, mostrando con orgullo que el amor no tiene género, siempre y cuando sea sano y consensuado.

La activista ha manifestado expresando que se les intenta privar porque “no somos heterosexuales, porque no somos blancos, porque somos cholos, somos mestizos, mestizas, mestizes, somos pobres... Ese es el motivo, no veo ningún otro y no quiero tampoco profundizar en que se trata de discriminación”.

Rodríguez expresó además que en el centro de la ciudad cualquier marcha debe ser permitida y que ni en las alcaldías más adversas y ultraconservadoras pasó. La directa de la cámara recordó que, cuando Álvarez ganó la alcaldía paralizó la ciudad con una caravana que recorrió 20 kilómetros de sur a norte y que duró siete horas, mientras que el desfile suele durar de dos a tres horas solamente.

Ante esta situación, el alcalde de Ecuador, Aquiles Álvarez, compartió un video mediante redes sociales en donde expresó al igual que Zambrano, que “después de los respectivos análisis técnicos sugerimos que la marcha sea realizada en un lugar que preste las condiciones necesarias para lo que demanda un evento de tal magnitud. Esto no es dirigido hacia una agrupación en especial. Somos una nueva administración con un estilo distinto”

Datos extraídos de los medios Infobae y El Universo.