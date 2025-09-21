El supertifón Ragasa se acerca a Filipinas y Taiwán

Filipinas ordenó evacuaciones en el norte del país el domingo. Tanto oficinas como escuelas permanecerán cerradas el lunes en la región de Manila y en 29 provincias.

Filipinas/Filipinas y Taiwán se preparan este lunes para la llegada del supertifón Ragasa, que trae consigo fuertes vientos y lluvias intensas a su paso hacia China continental.

El tifón, que se intensifica rápidamente, deberá tocar tierra en las escasamente pobladas islas de Batanes o Babuyan para primera hora de la tarde, según la agencia meteorológica filipina.

En el centro de la tormenta, a las 23H00 locales del domingo (15H00 GMT), los vientos soplaban a 205 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzaban los 250 km/h.

Filipinas ordenó evacuaciones en el norte del país el domingo. Tanto oficinas como escuelas permanecerán cerradas el lunes en la región de Manila y en 29 provincias.

Las autoridades locales "no deben perder tiempo en retirar a las familias de las zonas de peligro", dijo en un comunicado el secretario del Interior, Jonvic Remulla.

El especialista climático filipino John Grender Almario declaró el domingo a periodistas que se esperan "inundaciones y deslizamientos severos" al norte de la isla principal de Luzon, donde se ubica la capital Manila.

En Manila y otras zonas de Luzón se prevén fuertes vientos y lluvias.

Miles de personas protestaron el domingo en la capital filipina por un escándalo de corrupción con proyectos para contener las inundaciones.

En Taiwán, las autoridades indicaron que cerca de 300 personas serían evacuadas del condado oriental de Hualien. Se espera que el tifón llegue el lunes alrededor de las 06H00 (22H00 GMT del domingo).