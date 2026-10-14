Taiwán está dispuesto a invertir USD 4.400 millones en un gasoducto en Alaska impulsado por Trump

La isla asiática importa casi la totalidad de la energía que consume y se esfuerza por mantener el apoyo de Washington frente a China, que reclama la soberanía sobre Taiwán.

Taiwán confirmó el miércoles estar dispuesto a invertir hasta 4.400 millones de dólares en un proyecto de futuro gasoducto en Alaska que el presidente estadounidense Donald Trump decidió reactivar.

"Según las previsiones actuales, esta cooperación incluirá la compra anual de seis millones de toneladas métricas de GNL (gas natural licuado) de Alaska una vez que comience la producción, así como la participación en el desarrollo del proyecto, con una inversión estimada de hasta 4.400 millones de dólares estadounidenses", indicó el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán en un comunicado.

"Si el proyecto avanza sin contratiempos y según el calendario previsto, debería comenzar a contribuir al abastecimiento nacional de gas natural a partir de 2032", añadió.

Horas antes Trump había anunciado durante un acto de campaña en Wasilla, Alaska, que Taiwán se había comprometido a comprar el 30% del gas natural que se transportará a través de un futuro gasoducto que atravesará Alaska durante los próximos 20 años.

También anunció el compromiso de Taipéi de realizar una inversión adicional de 4.400 millones de dólares en este proyecto, que recibió sucesivamente el respaldo de Trump durante su primer mandato y de Joe Biden, antes de ser reactivado por el actual presidente republicano.

La isla asiática importa casi la totalidad de la energía que consume y se esfuerza por mantener el apoyo de Washington frente a China, que reclama la soberanía sobre Taiwán.

Taiwán se abastece de GNL procedente de varios países, pero el origen de sus importaciones cambió radicalmente este año tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, cuando Irán reivindicó el control del estrecho de Ormuz.

Australia sustituyó a Catar como principal proveedor de GNL, con 34,8% de las importaciones, según datos oficiales taiwaneses correspondientes a los ocho primeros meses de 2026.

El GNL catarí representó el 10,7% de las importaciones durante ese período, frente al 35,1% registrado en el mismo período del año pasado. Por su parte, las importaciones procedentes de Estados Unidos se multiplicaron por más de tres, hasta alcanzar el 24,5%.

El Gobierno taiwanés ya había expresado su intención de comprar GNL procedente de Alaska.