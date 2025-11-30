Asociación suiza por derecho a 'morir dignamente' anuncia muerte de fundador

La ley suiza no autoriza la eutanasia cuando un médico o una persona administra, por ejemplo, una inyección letal. Pero el suicidio asistido, cuando una persona expresa su deseo de morir, es legal desde hace décadas.

Suiza/Ludwig Minelli, fundador y director de una de las principales organizaciones suizas por el derecho de "morir dignamente", Dignitas, murió por suicidio asistido, anunció este domingo la asociación en un comunicado.

Abogado de profesión, Ludiwg Minelli murió el sábado, "días antes de su 93º cumpleaños", precisó Dignitas.

El equipo de la asociación declaró que "continuará la obra de su fundador, atenta a que la organización se afirme y avance a nivel internacional en calidad de guardiana de la autodeterminación y de la libertad de elegir durante la vida y en fin de vida".

Minelli fundó Dignitas en 1998 y enfrentó obstáculos jurídicos para fundar la asociación, por lo que acudió a la Corte Suprema suiza y a la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).

Dignitas afirmó que su trabajo tuvo una influencia duradera en la legislación suiza, y subrayó una decisión de la CEDH en 2011 que reconocía el derecho de una persona a decidir cómo y cuándo morir.

La ley suiza no autoriza la eutanasia cuando un médico o una persona administra, por ejemplo, una inyección letal.

Pero el suicidio asistido, cuando una persona expresa su deseo de morir, es legal desde hace décadas.

Contrariamente a organizaciones similares en Suiza, Dignitas, que afirma contar más de 10.000 miembros, ofrece sus servicios a personas que viven fuera del país.