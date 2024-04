EEUU no quiere que la crisis de Medio Oriente 'se intensifique'

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos no quiere ver una escalada en la crisis de Medio Oriente, dijo el domingo un alto funcionario de la Casa Blanca después de que Israel repeliera un ataque masivo con misiles y drones desde Irán.

"No queremos que esto se intensifique", afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC. "No buscamos una guerra más amplia con Irán", agregó.

Israel estaba en alerta máxima el domingo después de que la iniciativa sin precedentes de Irán desatara temores de un conflicto más amplio.

Irán lanzó su primer ataque directo contra territorio israelí el sábado por la noche en represalia por un ataque mortal perpetrado por los israelíes contra el consulado de Teherán, en Damasco, el 1º de abril.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha reafirmado el apoyo "férreo" de Washington a Israel, al tiempo que parece alejar a su incondicional aliado de una respuesta militar.

Según el sitio web de noticias estadounidense Axios, Biden le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que se opondría a un contraataque contra Irán.

Kirby añadió en la entrevista que Estados Unidos está "alerta" ante cualquier amenaza iraní a las tropas estadounidenses.

"Dejamos muy claro a todas las partes, incluido Irán, lo que haríamos (...) y también con qué seriedad tomaríamos cualquier amenaza potencial a nuestro personal", dijo.

Irán lanzó más de 300 drones y misiles el sábado por la noche, hiriendo a 12 personas, según el ejército israelí, pero casi todos fueron interceptados antes de llegar a territorio israelí, con ayuda de Estados Unidos, Jordania, Reino Unido y otros aliados.

Hablando más tarde en CBS, Kirby agregó: "Vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger a nuestras tropas, nuestros barcos y nuestras instalaciones en la región en el futuro".

También enfatizó que las negociaciones entre Hamás e Israel sobre una tregua en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes aún estaban en curso. "No consideramos que la diplomacia esté muerta, dijo.

Indicó que el director de la CIA, Bill Burns, negoció un nuevo acuerdo en El Cairo hace aproximadamente una semana que "sacará a decenas de las mujeres, ancianos y heridos en mayor riesgo, y nos dará un alto el fuego de seis semanas".

"Los líderes de Hamas necesitan aceptar ese acuerdo. Y no lo consideramos muerto en este momento".