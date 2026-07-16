Ataques de EEUU golpean aeropuerto, puentes y estación de tren en Irán

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron el 7 de julio tras ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a la república islámica.

Letales bombardeos nocturnos estadounidenses golpearon un aeropuerto, una estación de tren en la ciudad portuaria de Bandar Abás y dos puentes en el sur de Irán cerca del estrecho de Ormuz, informaron el viernes medios estatales iraníes.

El ejército estadounidense había anunciado una nueva salva de ataques contra Irán el jueves, por sexta noche consecutiva.

"Se escucharon tres explosiones alrededor del aeropuerto y al menos un proyectil del enemigo estadounidense impactó en el aeropuerto de Iranshahr", en el sureste, señaló la televisión estatal IRIB en Telegram.

"Hace unos minutos, la estación ferroviaria de Bandar Abás fue atacada por el enemigo estadounidense. Según este informe, dos iraníes resultaron heridos en el ataque", informó la agencia de noticias Mehr en Telegram.

Un reporte oficial habló de ataques aéreos contra dos puentes en la provincia de Hormozgán y citó a la agencia IRNA, que señaló que dos personas habían muerto y cuatro que resultaron heridas.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron el 7 de julio tras ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a la república islámica.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin de manera duradera al conflicto.