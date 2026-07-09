Barcelona sufre la temperatura más alta (40,7 ºC) desde que hay registros

España vive la segunda ola de calor del verano, que se prolongará hasta el jueves, con varias regiones en alerta roja, que sirve para avisar de un "peligro extraordinario".

Barcelona alcanzó este miércoles los 40,7 ºC, la temperatura más alta desde que hay registros en esta ciudad española cuya cercanía del mar suele moderar las máximas, informaron las agencias meteorológicas catalana y española.

El observatorio Fabra, uno de los más destacados de la ciudad, alcanzó los 40,7 ºC, según los datos provisionales de la agencia meteorológica catalana Meteocat.

Un poco más temprano, el organismo había informado de que este mismo observatorio había registrado una temperatura de 40,5 ºC con la que ya se superaba "el récord absoluto" de "112 años de datos" para este punto, que anteriormente se situaba en 40,0 ºC alcanzados en julio de 2024, según explicó Meteocat en la red social X.

En el aeropuerto de Barcelona, al borde del mar, a diferencia del Fabra, la temperatura alcanzó los 37,7 ºC, tres décimas más que los 37,4 ºC de agosto de 2010, explicó a la AFP la agencia meteorólogica española (Aemet) sobre este observatorio que reúne datos desde 1924.

"Barcelona registró el día más cálido", confirmó el portavoz de Aemet, José Ángel Núñez.

"Los dos observatorios de referencia en la ciudad, los dos centenarios, uno al borde del mar, con el observatorio a 4 metros sobre el nivel del mar, y el otro en el interior de la ciudad, a 408 m de altitud, registraron el máximo histórico", argumentó.

España vive la segunda ola de calor del verano, que se prolongará hasta el jueves, con varias regiones en alerta roja, que sirve para avisar de un "peligro extraordinario".

Uno de los países más afectados por el cambio climático en Europa, España está acostumbrado a las temperaturas extremas, pero desde hace unos años se enfrenta a una multiplicación e intensificación de las olas de calor, a las que ya no escapan zonas tradicionalmente frescas, como el norte.

El país vivió un mes de junio que fue el segundo más cálido desde que hay registros, "con una temperatura media 3,2 ºC por encima de lo normal, solo superado por junio 2025", explicó Aemet.