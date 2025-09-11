Los bombardeos israelíes en Yemen dejan más de 30 muertos

Israel confirmó que bombardeó "objetivos militares" hutíes en Saná y en la región de Al Jawf, en el norte de Yemen.

Al menos 35 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en bombardeos israelíes contra infraestructuras de los hutíes en Yemen, indicó el grupo rebelde, que controla la capital y amplias partes del país.

"El número de mártires entre los ciudadanos víctimas del pérfido crimen sionista ha aumentado a 35", declaró en la red X el portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alasbahi, señalando además 131 heridos.

En un primer balance informó de nueve fallecidos y 118 heridos.

Israel confirmó que bombardeó "objetivos militares" hutíes en Saná y en la región de Al Jawf, en el norte de Yemen. La víspera, había anunciado que interceptó un misil disparado desde ese país.

La televisión de los hutíes, Al Masirah, informó de varios muertos en un edificio de las fuerzas hutíes que fue alcanzado. "Mártires, heridos y varias casas dañadas en el ataque israelí", apuntó el canal.

"Nuestras defensas aéreas se enfrentan actualmente a aviones israelíes que lanzan una agresión contra nuestro país", declaró el portavoz militar hutí, Yahya Saree, en Telegram.

Según dos periodistas de AFP en Saná, el bombardeo impactó en un edificio utilizado por las fuerzas armadas hutíes. Al Masirah también indicó que los bombardeos alcanzaron edificios gubernamentales en Jawf.

Entre los objetivos de los israelíes había "campos militares donde se había identificado a miembros del régimen terrorista; la sede de las relaciones públicas militares de los hutíes y un sitio de almacenamiento de carburante", precisó el ejército.

Este ataque se produjo tres días después de que un dron lanzado desde Yemen hiriera a un hombre en el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel.

El 28 de agosto, el entonces primer ministro yemení, Ahmed Ghaleb Naser al Rahawi, nueve ministros y dos funcionarios de su gabinete murieron en un bombardeo israelí en Saná.

Tras ese ataque, los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, prometieron intensificar sus acciones contra Israel.

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Hamás y el ejército israelí, en octubre de 2023, los hutíes han lanzado numerosos ataques con drones y misiles contra Israel. El grupo afirma que actúa en solidaridad con los palestinos.

En respuesta, Israel ha lanzado varios ataques contra Yemen, dirigidos a puertos controlados por los hutíes y la capital.