Canciller de Irán regresa a Pakistán pese a que Trump canceló el viaje de sus emisarios

La presión para poner fin a la guerra se ha intensificado debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas.

Islamabad, Pakistán/El canciller iraní, Abás Araqchi, regresó este domingo a Pakistán, país que interviene como mediador entre Teherán y Washington en la guerra en Oriente Medio, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara el viaje de sus emisarios.

Las primeras negociaciones entre Irán y Estados Unidos tuvieron lugar hace dos semanas en Islamabad, tras la entrada en vigor de un alto el fuego.

Pero todos los intentos por continuar con ellas han fracasado, pese al temor a que el conflicto que ha sumido en el caos a Oriente Medio y ha sacudido la economía mundial se reavive.

Según la agencia estatal iraní ISNA, Araqchi tiene previsto reunirse con altos dirigentes pakistaníes para comunicarles las "posiciones y opiniones de Irán en el marco de cualquier acuerdo para poner fin totalmente a la guerra" en Oriente Medio.

El ministro ya había estado en Islamabad la víspera, y desde ahí viajó a Omán, mientras que otros enviados iraníes regresaron a Teherán "para consultar y obtener las instrucciones necesarias sobre temas relacionados con el fin de la guerra", indicó ISNA.

Antes de las reuniones entre Irán y Pakistán celebradas el sábado en Islamabad, la Casa Blanca había anunciado que el emisario de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, tenían previsto viajar a Pakistán para proseguir con las negociaciones.

Pero luego Trump se negó a que hicieran un viaje de "15 o 16 horas" en avión para unas conversaciones que, según él, podrían realizarse por teléfono.

Disconforme con la posición de Teherán, el mandatario republicano afirmó que no tiene sentido quedar para "hablar de nada". Según dijo, Irán revisó sus propuestas minutos después de la cancelación.

"Nos entregaron un documento que debería haber sido mejor y —curiosamente—, en cuanto cancelé, en menos de diez minutos, recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", declaró a periodistas sin entrar en detalles.

"Muy fructífero"

Cuando se le preguntó si la cancelación significaba la vuelta de las hostilidades, Trump respondió: "No, no significa eso. Aún no lo hemos pensado".

Las últimas horas han sido agitadas en Washington, donde un hombre armado fue detenido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump duda de que el incidente esté relacionado con Irán, pero de todos modos recalcó que esto no le disuadirá "de ganar la guerra".

El canciller iraní se reunió en Islamabad con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, un mediador clave; el primer ministro Shehbaz Sharif y el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar.

Araqchi calificó el sábado su viaje a Pakistán de "muy fructífero", pero se mostró escéptico sobre las intenciones de Washington. Posteriormente voló a Omán.

"Aún está por ver si Estados Unidos se toma en serio la diplomacia", afirmó.

Se espera que, tras sus reuniones en Islamabad, viaje a Moscú.

Se endurece el bloqueo en Ormuz

La presión para poner fin a la guerra se ha intensificado debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas.

Los Guardianes de la Revolución iraní han declarado que no tienen la intención de levantar el bloqueo, que ha sacudido los mercados energéticos.

"Controlar el estrecho de Ormuz y mantener la sombra de sus efectos disuasorios sobre Estados Unidos y los partidarios de la Casa Blanca en la región es la estrategia definitiva del Irán islámico", afirmaron en Telegram.

Estados Unidos impuso un bloqueo de los puertos iraníes en represalia.

En un comunicado difundido por los medios estatales, el ejército iraní advirtió que la continuación del "bloqueo, el bandolerismo y la piratería" estadounidenses provocaría una respuesta.

Israel bombardea Líbano

En el frente libanés de la guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ataques contra Hezbolá tras acusar al grupo proiraní de violar el alto el fuego prorrogado esta semana.

"Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego", afirmó este domingo Netanyahu en un video difundido con motivo del consejo de ministros semanal.

El grupo chiita libanés rechazó la acusación y afirmó que seguirá respondiendo a las violaciones de la tregua por parte de Israel y a la ocupación del sur del Líbano.

Los medios estatales libaneses reportaron este domingo bombardeos israelíes en el sur del país.

"Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia", indicó la agencia nacional de noticias libanesa, NNA, que precisó que hubo víctimas.

Según los términos del alto al fuego, Israel se reserva el derecho a actuar contra "ataques planeados, inminentes o en curso".