Catar dice que Netanyahu debe ser 'enjuiciado' tras el ataque contra Hamás en Doha

El ataque israelí sin precedentes contra líderes del movimiento islamista palestino Hamás también provocó una inusual reprimenda del presidente estadounidense, Donald Trump, gran aliado de Israel.

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, afirmó el miércoles que su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, debería ser llevado ante la justicia y consideró que el ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha acabó con "toda esperanza" de liberar a los rehenes en Gaza.

Al Thani arremetió contra Netanyahu después de que este advirtiera "a Catar y a todas las naciones que albergan terroristas: deben expulsarlos o llevarlos ante la justicia. Porque si no lo hacen, lo haremos nosotros".

El ataque israelí sin precedentes contra líderes del movimiento islamista palestino Hamás también provocó una inusual reprimenda del presidente estadounidense, Donald Trump, gran aliado de Israel. "No estoy muy contento", dijo al respecto.

Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, afirmó que sus altos cargos habían sobrevivido, pero que los ataques israelíes habían causado seis muertos.

"Debe ser enjuiciado", declaró el primer ministro catarí sobre Netanyahu, en unas declaraciones a la cadena estadounidense CNN.

"Creo que lo que hizo Netanyahu ayer fue matar toda esperanza para los rehenes", agregó el dirigente, cuyo país es un mediador clave en las negociaciones para una tregua en Gaza y la liberación de los cautivos en el territorio palestino.

Catar está "reconsiderando todo" en torno a su papel en futuras conversaciones de alto el fuego, añadió.

"Largo brazo de Israel"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió el miércoles que "el largo brazo de Israel actuará contra sus enemigos en cualquier lugar".

"Todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre serán considerados plenamente responsables", añadió en referencia al ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023, que desató la guerra de Gaza.

Las declaraciones de Katz se producen después del ataque de su país contra dirigentes de Hamás en Catar.

Según el movimiento palestino, seis personas murieron, entre ellos el hijo de su principal negociador, Jalil al Hayya, pero sus líderes sobrevivieron.

De su parte, Catar reportó la muerte de uno de sus agentes de seguridad.

El embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, explicó que "no fue un ataque a Catar, fue un ataque a Hamás".

"No estamos en contra de Catar, ni en contra de ningún país árabe, actualmente nos enfrentamos a una organización terrorista", declaró Danon a la emisora 103 FM.

Además de ser un estrecho aliado de Washington, Catar ejerce de mediador en el conflicto entre Israel y Hamás, y desde 2012 acoge en su territorio la sede del buró político del movimiento palestino que controla la Franja de Gaza.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Israel ha atacado Irán, Siria, Líbano y Yemen. Pero hasta ahora nunca había actuado en Catar.

Este rico emirato del Golfo explicó que el ataque golpeó las viviendas de varios miembros del buró político del movimiento islamista.

Una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada por Catar fue aplazada hasta el jueves.

48 muertos, según los rescatistas

A pesar de la presión internacional para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, el ejército israelí continúa su ofensiva. La Defensa Civil local afirmó que al menos 48 personas murieron el miércoles.

Israel lleva a cabo una ofensiva militar para tomar el control de Ciudad de Gaza, la urbe más poblada del enclave palestino y en gran parte destruida por la guerra.

El ejército afirmó que intensificaría "en los próximos días sus ataques en Ciudad de Gaza", "con el objetivo de desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás, obstaculizar su capacidad operativa y reducir la amenaza que pesa sobre las tropas".

Las fuerzas israelíes destruyeron el miércoles otro edificio que, según ellas, era "utilizado por la organización terrorista Hamás", tras dar una orden de evacuación.

Imágenes de AFP mostraron grandes columnas de humo elevándose hacia el cielo mientras se derrumbaba una torre.

Siham Abu Al-Ful declaró a AFP que evacuó la torre tan pronto como se dio la orden y que no pudo llevarse nada. "Destruyeron la torre. Volvimos corriendo, pero ya no quedaba nada. ¡Todo lo que habíamos construido en dos años desapareció en un minuto!".

El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos israelíes.

La ofensiva de represalia israelí en Gaza mató al menos 64.656 palestinos, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, que la ONU considera fiables.