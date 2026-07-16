Caza de EEUU disparó contra buque que intentaba romper el bloqueo de puerto iraní

Fue la primera vez que Estados Unidos detuvo por la fuerza una embarcación desde que reinstauró el bloqueo de los puertos a las 20H00 GMT del martes.

Un avión estadounidense disparó contra un petrolero vacío y lo dejó fuera de servicio el miércoles cuando intentaba romper el bloqueo naval de los puertos iraníes, informó el ejército de Estados Unidos.

El avión "dejó fuera de servicio al buque tras disparar misiles Hellfire contra la chimenea del barco. El buque ya no se dirige a Irán", indicó el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X, identificando al petrolero como el "M/T Belma", con bandera de Curazao.

Fue la primera vez que Estados Unidos detuvo por la fuerza una embarcación desde que reinstauró el bloqueo de los puertos a las 20H00 GMT del martes.

El CENTCOM también señaló que había "redireccionado dos embarcaciones comerciales cooperativas" en las primeras 24 horas de aplicación del bloqueo.

Las fuerzas estadounidenses habían bloqueado anteriormente los puertos iraníes desde el 13 de abril hasta el 18 de junio, período durante el cual inhabilitaron nueve barcos y redireccionaron más de 140, según el CENTCOM.