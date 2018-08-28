Conductores de Uber protestan en Costa Rica para exigir derecho a trabajar

Decenas de conductores de Uber protestaron este martes en Costa Rica y bloquearon el tránsito para reclamar el derecho a trabajar, en medio de operativos policiales que les impiden prestar su servicio.

"El pueblo elige, solo queremos trabajar", se leía en una de las pancartas de los manifestantes, en repudio a las presiones de los taxistas tradicionales para que las autoridades impidan la operación de Uber.

Un grupo de unas 70 personas bloqueó un carril de la capitalina ruta de Circunvalación, de gran tránsito, mientras otros se sentaron frente a la entrada de Casa Presidencial para exigir que los reciba el gobernante Carlos Alvarado.

Algunos taxistas en la zona lanzaron piedras y gritaron insultos a los manifestantes, que llegaron sin sus vehículos para evitar ser multados.

"Queremos que se depongan los operativos y que se dé la legalización (de Uber) a través de la ley de la plataforma colaborativa", dijo a periodistas Marvin Castro, un conductor que participó en la manifestación.

Su colega Eduardo Delgado dijo que 30 de los 57 diputados respaldaron ese proyecto de ley que legaliza la operación de Uber y otras plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros.

La policía de tránsito ha lanzado operativos en las últimas semanas contra los conductores de Uber, tras grandes manifestaciones de los taxistas tradicionales que han visto caer la demanda por su servicio.

Uber se ha popularizado en Costa Rica por sus precios más bajos y la facilidad de pedir el vehículo mediante la aplicación en dispositivos móviles, que dan más seguridad al usuario.

La conductora Elena Chinchilla criticó al gobierno por negarse a recibir a los manifestantes, y advirtió que algunos de ellos están dispuestos a dormir en la entrada de la presidencia hasta que los reciba el mandatario.