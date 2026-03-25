Congreso de Honduras suspende al fiscal general para someterlo a juicio político

Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al pleno la destitución o continuidad de Zelaya.

El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, suspendió la noche del lunes al fiscal general, Johel Zelaya, cercano al anterior gobierno izquierdista, para someterlo a un juicio político acusado de abuso de autoridad y persecución en los comicios de noviembre pasado.

El proceso contra Zelaya es secuela de las reñidas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y en las que fue proclamado ganador, tras un conteo de votos de casi un mes, el derechista Nasry Asfura, el candidato respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al pleno la destitución o continuidad de Zelaya.

El funcionario había asumido el cargo en 2023 con el apoyo del entonces oficialista partido Libre.

"Este juicio (...) es el control constitucional que corresponde al Congreso cuando un alto funcionario actúa al margen de la ley", afirmó el presidente parlamentario, el oficialista Tomás Zambrano.

Según la denuncia leída en la sesión, el fiscal señaló durante la campaña electoral supuestas conspiraciones a autoridades electorales y presentó acciones penales contra magistrados afines a los partidos de derecha, con el ánimo de favorecer a Libre.

Agrega que Zelaya, también señalado de negligencia e incompetencia, afectó la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, y actuó de "forma selectiva en la persecución penal".

"Compareceré ante el Congreso Nacional para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos", manifestó en la red social X el fiscal general, al asegurar que asumirá el proceso con serenidad.

Mientras es investigado, la jefatura del Ministerio Público (fiscalía) la asumirá el fiscal adjunto Marcio Cabañas, del Partido Liberal.

La sesión se desarrolló en un clima tenso. Miembros de la bancada de Libre, el partido de la expresidenta Xiomara Castro, intentaron boicotear la votación haciendo sonar silbatos, y se registraron algunos forcejeos entre legisladores.

El actual gobierno del Partido Nacional ha logrado alianzas con la segunda fuerza política, el Partido Liberal, lo que le permitió lograr por primera vez un juicio político que requiere un mínimo de 86 votos.