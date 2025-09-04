EEUU impone nueva política de restricciones de visado a centroamericanos. Te explicamos los motivos

Panamá/Estados Unidos (EEUU) anunció este jueves una nueva política de restricción de visados dirigida a ciudadanos centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino, con el objetivo de contrarrestar lo que calificó como la “influencia corrupta de China” en América Central y detener sus intentos de “subvertir el Estado de derecho” en la región.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida permitirá restringir el ingreso a territorio estadounidense de ciudadanos centroamericanos que, estando en países de la región y actuando en nombre del Partido Comunista Chino, dirijan, financien, autoricen o presten apoyo significativo a actividades que socaven el Estado de derecho.

La nueva política también contempla la imposición inmediata de restricciones de visado a varios ciudadanos centroamericanos que anteriormente participaron en este tipo de actividades, extendiendo la prohibición a sus familiares directos. En general, estas personas no podrán ingresar a Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, las medidas reafirman el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio. “Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos centroamericanos que colaboren intencionadamente con el PCC en América Central y desestabilicen nuestro hemisferio”, sostuvo el Departamento de Estado.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que seguirán utilizando “todas las herramientas disponibles” para proteger la seguridad de la región.

Las restricciones se adoptan en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.