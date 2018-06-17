Guatemala da por terminada búsqueda de desaparecidos por erupción de volcán

Las autoridades de Guatemala dieron por terminada este domingo la búsqueda de casi 200 desaparecidos en la zona devastada por una violenta erupción del volcán de Fuego a comienzos de junio, que dejó al menos 110 muertos.

El vocero de la Coordinadora para Reducción de Desastres (Conred), David de León, dijo a periodistas que la decisión de suspender definitivamente la búsqueda de los casi dos centenares de desaparecidos se tomó luego de una reunión con las autoridades del departamento de Escuintla (sur), el área más afectada por la furia volcánica.

"Se determinó que las acciones de búsqueda se suspenden definitivamente en las comunidades San Miguel Los Lotes y El Rodeo del municipio de Escuintla, indicando en el acta que se declara debido que la zona es inhabitable y de alto riesgo", comentó el funcionario de la Conred, ente encargado de protección civil en Guatemala.

Explicó que el documento fue firmado por representantes de las instituciones involucradas y que en la práctica las labores de búsqueda estaban suspendidas desde la tarde del viernes por condiciones meteorológicas.

No precisó si la zona será declarada como camposanto.

El portavoz de la policía civil, Pablo Castillo, comentó a periodistas que elementos de la institución continuarán en el lugar para resguardar las pocas pertenencias que quedaron en las viviendas o lugares aledaños.

Las tareas de rescate de desaparecidos entre las toneladas de escombros habían sido difíciles por la actividad del volcán y las fuertes lluvias que afectan la zona del desastre.

Los rescatistas, en su mayoría, con precarios equipos y vulnerables a las condiciones del lugar, se adentraban casi a diario a la llamada zona cero con vecinos o sobrevivientes de la tragedia en búsqueda de desaparecidos.

Casi 200 desaparecidos

El pasado 3 de junio, el volcán de Fuego hizo una potente erupción que sepultó comunidades, entre las cuales San Miguel los Lotes fue la más afectada.

Datos oficiales indican que la erupción dejó 110 muertos, 197 desaparecidos y 3.617 personas que siguen alojadas en 17 albergues temporales habilitados en escuelas y salones comunales.

Con la suspensión definitiva de la búsqueda, un total de 197 personas quedaron sepultadas bajo las toneladalas de ceniza y partes de árboles que descendieron a gran velocidad desde el volcán el día de la tragedia.

La avalancha fue tan rápida que no dio tiempo para que los pobladores salieran. Muchas personas perdieron la vida bajo una capa de ceniza de unos centímetros, mientras que otros quedaron soterrados y sus cuerpos están siendo recuperados en partes.

Con la decisión oficial, los familiares no podrán continuar con la búsqueda de sus seres queridos que murieron durante el estallido del volcán.

No obstante, De León aclaró que en el área de Alotenango, Sacatepéquez, el cuerpo voluntario de bomberos ha decidido hacer una excepción y continuar con la búsqueda de dos compañeros reportados desaparecidos el día de la tragedia.

Asimismo, comentó que este domingo el volcán de Fuego ha estado generando de 4 a 5 explosiones débiles por hora, que expulsan columnas de ceniza gris de hasta unos mil metros sobre el cráter del coloso, de 3.763 metros de altura y situado 35 km al suroeste de la capital.

Además, en horas de la tarde se registraban fuertes lluvias, que eran monitoreadas por el posible descenso de lahares, compuestos por lodo y sedimento volcánico y que arrasaban todo a su paso.

Los volcanes de Pacaya y Santiaguito, también activos en Guatemala, en los últimos días incrementaron su furia y mantienen en alerta a los pobladores y autoridades, según un informe de instituto de Vulcanología (Insivumeh).