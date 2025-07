El Salvador ha ganado USD 443 millones por alza del bitcóin desde 2021

El Salvador ha ganado 443 millones de dólares con el aumento de la cotización del bitcóin, criptomoneda que comenzó a adquirir hace casi cuatro años por decisión del presidente Nayib Bukele.

La nación centroamericana se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en comprar y poner a circular legalmente el bitcóin a la par con el dólar. El país no tiene moneda nacional.

El Salvador acumula 6.240 bitcoines, equivalentes a 740,7 millones de dólares, según la estatal Oficina Nacional del Bitcóin.

Bukele ha reposteado en la red X el informe de la oficina sobre los niveles récord alcanzados por el bitcóin esta semana, en torno a los 120.000 dólares.

Según esa entidad, El Salvador ha ganado 443 millones gracias al aumento de la cotización desde 2021.

Desde enero, el uso del bitcóin en el país es opcional, por presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante las negociaciones para un programa crediticio.

A pesar del empeño de Bukele, solo "8 de cada 100 salvadoreños reportaron haber utilizado el bitcóin" en 2024, según el Instituto de Opinión Pública de la jesuita Universidad Centroamericana.

El trabajador Gerardo Morán, de 20 años, dijo a la AFP que cada mes ahorra en bitcóin una parte de su salario. El bitcóin "me ha ayudado a tener (...) mi carro a los 20 años", indicó con satisfacción.

En diferentes puntos de El Salvador existen escuelas que instruyen sobre las ventajas de la criptomoneda.

"Lo más difícil para un estudiante es el miedo, el miedo a expandirse a nuevos conocimientos" para comprender las bondades de su uso, señaló a la AFP Daniel Viana, instructor de la Fundación Mi Primer bitcóin.

En Antiguo Cuscatlán, ciudad vecina a la capital, funciona 'Chivo Pets', un hospital de mascotas público creado en 2022, donde se exige pagar con bitcóin la consulta con el veterinario, que vale menos de un dólar.

El bitcóin "lo uso para compras y para cuestiones de ahorros casi no, porque no me da mucho la situación (económica), pero sí lo hago para transacciones que tengo que pagar porque es más confiable", explicó Rogelio Mendoza, un comerciante de 52 años que llevó al hospital a su perro chihuahua.