China reautorizará algunas exportaciones a Europa de fabricante de chips Nexperia

Pekín, China/El Ministerio de Comercio de China dijo el sábado que está considerando eximir algunos chips de Nexperia de una prohibición de exportación hacia Europa, impuesta en medio de una disputa con autoridades neerlandesas que ha alarmado al sector automotriz.

Este proveedor mundial de componentes electrónicos, Nexperia, está en el centro de un enfrentamiento entre China y Países Bajos que hace temer a los fabricantes de automóviles por una posible escasez de chips.

“Consideraremos de manera integral la situación real de las empresas y otorgaremos exenciones a las exportaciones que cumplan con los criterios”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

Alemania, la mayor potencia automovilística de Europa, con grupos como Volkswagen, Mercedes y BMW, saludó las señales “positivas”. “Las últimas noticias de China constituyen indicios iniciales positivos de una distensión de las tensiones”, declaró el sábado un portavoz del ministerio alemán de Economía a la AFP, subrayando, sin embargo, que todavía habría que realizar una “evaluación completa” de las implicaciones de ese anuncio.

La reanudación de los envíos de chips forma parte de un acuerdo comercial entre el presidente chino Xi Jinping y Donald Trump, tras conversaciones en Corea del Sur, informó el diario The Wall Street Journal citando fuentes anónimas.

La empresa, con sede en Países Bajos, fue adquirida en 2018 por una compañía china. Pero a finales de septiembre, el gobierno neerlandés tomó de facto el control de Nexperia alegando razones de seguridad nacional.

Pekín, en respuesta, prohibió las reexportaciones de los productos de la empresa desde China a Europa, aumentando las preocupaciones de los fabricantes de automóviles.

China criticó el sábado “la intervención inapropiada del gobierno neerlandés en los asuntos internos de las empresas”, que condujo, según Pekín, “al caos actual en la cadena de suministro global”.

Nexperia produce tecnologías relativamente simples como diodos, reguladores de voltaje y transistores, que, no obstante, son cruciales para la industria automotriz europea.

El grupo de cabildeo automovilístico europeo ACEA advirtió el mes pasado que la producción se vería gravemente afectada.

“Sin estos chips, los proveedores automovilísticos europeos no pueden fabricar las piezas y componentes necesarios para abastecer a los fabricantes de vehículos”, dijo el grupo.

Los chips de Nexperia, aunque ampliamente utilizados, no son “únicos” como tecnología y, por lo tanto, “fácilmente sustituibles”, dijo por su parte el fabricante francés de piezas OPmobility.

Nexperia provee el 49% de los componentes electrónicos usados en la industria automotriz europea, según el diario de finanzas alemán Handelsblatt.