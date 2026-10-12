China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por Taiwán y dice que es un aviso a otros

Los dos ministros tendrán prohibida la entrada a China, Hong Kong y Macao .

China anunció el lunes sanciones contra ministros de Paraguay y Belice por sus relaciones con Taiwán y afirmó que son una "advertencia para otros" que mantengan vínculos con la isla de gobierno autónomo, que Pekín considera parte de su territorio.

América Latina se ha convertido en un importante campo de batalla diplomático entre China y Taiwán, en un momento en que Pekín intensifica sus esfuerzos para reducir el número de aliados internacionales de la isla.

"Ciertos políticos en Paraguay y Belice se han prestado voluntariamente a servir como peones de las autoridades taiwanesas en su intento de buscar la 'independencia' mediante apoyo externo", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa regular.

En respuesta, China anunció "medidas de retorsión para penalizarlos y servir como advertencia para otros", añadió.

Las medidas contra el ministro paraguayo de Comunicaciones, Gustavo Villate, y el ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, incluyen el congelamiento de sus propiedades y bienes en China, denegación de visas y la prohibición de que organizaciones chinas tengan relaciones comerciales con ellos, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.

Los dos ministros tendrán prohibida la entrada a China, Hong Kong y Macao.

Tanto en Paraguay como Belice, personalidades políticas "movidas por intereses personales, han apoyado obstinadamente el mantenimiento de supuestas relaciones diplomáticas" con Taiwán, señaló la cancillería china.

Ambos ministros han "multiplicado las declaraciones y actuaciones inadmisibles en relación con cuestiones vinculadas a China, perjudicando así los intereses fundamentales de esta última", añadió el comunicado chino.

La cancillería taiwanesa condenó las sanciones, y afirmó que constituyen una "flagrante injerencia en la soberanía y la política exterior de naciones independientes".

Según Taipéi, la medida viola los principios del derecho internacional y pone de manifiesto la intención de Pekín de recurrir a la "intimidación política" para presionar a otros países.

"Socio fundamental"

El anuncio se hizo dos días después de la celebración de la fiesta nacional de Taiwán.

Villate publicó el domingo en X un "saludo al pueblo y al Gobierno de la República de China (Taiwán)", en el cual dijo que "Paraguay reafirma una relación de amistad y cooperación basada en valores y principios compartidos: los derechos humanos y la democracia".

Taipéi cuenta con apenas 12 aliados diplomáticos, después de que China convenciera en los últimos años a varios de sus socios de romper relaciones con la isla en su intento de aislarla internacionalmente.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, ha calificado a Taiwán como un "socio fundamental" para su país y este año visitó Taipéi, donde firmó una serie de acuerdos de asistencia legal mutua en materia penal, cooperación en ciberseguridad e inversiones en informática e inteligencia artificial.

El ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, visitó Belice en septiembre.

Otros aliados de Taiwán en América son Guatemala, Haití y algunas islas caribeñas.

A comienzos de mes, el canciller taiwanés encabezó una misión de 30 empresarios a Guatemala para explorar inversiones en inteligencia artificial, transporte inteligente, biotecnología y otras áreas tecnológicas.

El ministro indicó que en el futuro esos líderes planifican una "cooperación entre empresas" de Taiwán, Estados Unidos y Guatemala para que más firmas taiwanesas se establezcan en territorio guatemalteco con el fin de entrar al "mercado de América del Norte".