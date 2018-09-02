Cientos de presos se escapan de una cárcel cerca de Trípoli

Unos 400 presos se escaparon este domingo tras un motín de una cárcel en la periferia sur de la capital libia, Trípoli, escenario desde hace una semana de mortíferos combates, anunció la policía judicial en un comunicado.

"Los detenidos pudieron forzar las puertas y salir" luego de "un motín" debido a los combates entre milicias rivales cerca de la prisión de Ain Zara, añadió la policía, que no precisó el tipo de crímenes cometidos por los presos fugados.

Los guardias de seguridad no pudieron evitar la huida ya que temían por su propia vida, según el comunicado.

Un portavoz de la policía contactado por la AFP dijo que no podía ofrecer más detalles.

La mayoría de los detenidos de la prisión de Ain Zara son presos de derecho común o antiguos partidarios del régimen del exdictador de Muamar Gadafi que fueron condenador por asesinato durante la rebelión de 2011.

Milicias rivales se enfrentan desde el lunes con armas pesadas en la periferia sur de Trípoli. Los combates dejaron al menos 40 muertos y 100 heridos, la mayoría civiles, según el último balance del ministerio de Salud, del viernes por la noche.

Este domingo, al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas debido a la caída de cohetes en un campamento de desplazados de Trípoli, según los servicios de rescate y testigos.

Ese campamento acoge a cientos de desplazados de la ciudad libia de Tauorga, que se vieron obligados a exiliarse en masa después de haber apoyado a Gadafi en 2011.

"La mayoría de las familias abandonaron el campamento por el temor a que se disparen más cohetes", dijo a la AFP Jaled Omran, un habitante del campamento.

Según los servicios de rescate, entre el viernes y el sábado cayeron al menos 23 cohetes en la capital, provocando más víctimas.

El Gobierno de Unidad Nacional (GNA), reconocido por la comunidad internacional, decretó el domingo el estado de emergencia en la capital libia y sus alrededores.

Según el GNA, la medida, que de momento no tuvo efectos concretos, tiene por objetivo proteger a los civiles y las instalaciones públicas y estratégicas.

Trípoli es escenario desde 2011 de una lucha de influencia entre milicias en búsqueda de dinero y poder.