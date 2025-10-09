Cientos de soldados comienzan a ser desplegados en Chicago

Cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 más de Illinois iniciaron sus operaciones en la zona, anunció el Ejército el miércoles por la noche, a pesar de que las autoridades locales se oponen a la medida y acudieron a la justicia para impedirlo.

Chicago, Estados Unidos/Centenares de soldados comenzaron a ser desplegados la noche del miércoles en el área metropolitana de Chicago, poco después de que el presidente Donald Trump pidiera encarcelar al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois por falta de cooperación para impedir las protestas contra las redadas migratorias.

Cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 más de Illinois iniciaron sus operaciones en la zona, anunció el Ejército el miércoles por la noche, a pesar de que las autoridades locales se oponen a la medida y acudieron a la justicia para impedirlo.

“Esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales”, indicó en X (antes Twitter) el Comando Norte de Estados Unidos, al informar del despliegue militar en la zona metropolitana y que tendrá el control de las tropas.

Chicago, la mayor ciudad de Illinois y la tercera del país, es el más reciente foco de la estrategia de Trump contra la inmigración ilegal, que genera denuncias de abusos de derechos humanos, autoritarismo, manifestaciones y demandas judiciales.

La policía federal de inmigración (ICE) ha desplegado decenas de agentes enmascarados en varias ciudades demócratas y está a cargo de realizar las redadas contra inmigrantes ilegales, bajo la presión de las declaraciones incendiarias de Trump.

Los alrededores del centro de detención de ICE en las afueras de Chicago son escenario a diario de protestas protagonizadas por activistas, que intentan bloquear la salida de vehículos oficiales. En algunos casos ha habido lanzamiento de piedras y botellas.

La oposición demócrata impugnó la legalidad del despliegue militar ante los tribunales, acusando a Trump de “castigar a sus enemigos políticos”.

Trump ya ha desplegado militares de la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis (sur), cada vez en contra de la opinión de las autoridades locales.