De Colombia a Darfur: Así opera la red que embauca mercenarios para la guerra en Sudán

Bogotá, Colombia/Cientos de exsoldados colombianos fueron arrastrados a la sangrienta guerra civil de Sudán con promesas de atractivos salarios emiratíes. Sin embargo, muchos hallaron la muerte en ese lejano campo de batalla y quienes sobrevivieron están implicados en graves crímenes.

Esta investigación revela cómo mercenarios colombianos terminaron al otro lado del mundo en una red de guerra, lucro y silencio que se extiende desde los Andes hasta los campos de exterminio en Darfur.

“Hasta la fecha no han repatriado su cuerpo”, dijo a la AFP la viuda de un exsoldado colombiano muerto en Sudán, quien pidió anonimato por temor a represalias.

El exsoldado, de 33 años, viajó a Sudán a mediados de 2024. Integraba un grupo enviado por empresarios sancionados por Estados Unidos a un conflicto brutal que deja decenas de miles de muertos y millones de desplazados en riesgo de hambruna.

A partir de testimonios, registros corporativos y verificaciones de imágenes, la AFP revela cómo colombianos refuerzan las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar acusado de genocidio.

Principales hallazgos

Reclutados por internet , la mayoría fue trasladada a Sudán vía Emiratos Árabes Unidos , donde recibieron breves entrenamientos .

, la mayoría fue trasladada a Sudán vía , donde recibieron . Usaron al menos dos rutas : por el este de Libia , leal a Emiratos, o a través de una base aérea en Bosaso, Somalia .

: por el , leal a Emiratos, o a través de una . Imágenes verificadas y testigos los sitúan en cruentos combates en Darfur .

y los sitúan en . Un excoronel colombiano, sancionado por Estados Unidos, es señalado como el cerebro de la operación para enviar 2.500 mercenarios a combatir junto a las FAR.

Sudán en llamas

Sudán se desangra desde 2023 en una guerra entre las FAR y el ejército del gobierno de facto, alimentada por intereses de Emiratos, Egipto, Arabia Saudita e Irán.

Aunque mercenarios extranjeros de países como Eritrea y Chad combaten en ambos bandos, la operación más sofisticada es la de los colombianos, valorados por su experiencia en drones y artillería.

Reciben entre 2.500 y 4.000 dólares mensuales, hasta seis veces su pensión militar, según un exmilitar.

En diciembre, el gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro colombianos y a sus empresas, sin mencionar el nodo emiratí: Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi.

Entrenando a niños

Familiares de los mercenarios sufren en silencio. El esposo de la viuda murió tres meses después de su despliegue, durante el asedio a El Fasher, último bastión del ejército en Darfur.

Con apoyo de los colombianos, según Estados Unidos, la milicia tomó la ciudad en octubre, en medio de reportes de ejecuciones masivas, secuestros y violaciones.

Videos geolocalizados por la AFP muestran a colombianos en la zona. En uno, atraviesan las ruinas del campamento de refugiados de Zamzam, donde más de 400.000 personas huyeron y hasta mil fueron asesinadas.

Otras imágenes los muestran entrenando combatientes, incluidos niños con fusiles. Fotografías posteriores exhiben el cadáver ensangrentado de uno de ellos.

El gobierno sudanés afirma que al menos 43 colombianos murieron en combate. La cancillería colombiana sostiene que varios fueron engañados por redes de trata de personas.