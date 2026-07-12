Corea del Sur emite primera emergencia de calor bajo nuevo sistema

El nuevo sistema de advertencia fue creado para lidiar con las olas de calor cada vez más frecuentes en Corea del Sur, donde se han vuelto más prolongadas e intensas, según las autoridades.

Seúl, Corea del Sur/Corea del Sur emitió el domingo su primera emergencia por ola de calor bajo un nuevo sistema de advertencia, y llamó a la población a evitar las actividades al aire libre.

Bajo el nuevo sistema, se emite alerta de emergencia por ola de calor cuando se prevén temperaturas de al menos 38 ºC en zonas que ya enfrentan condiciones de fuerte calor.

El nuevo sistema de advertencia fue creado para lidiar con las olas de calor cada vez más frecuentes en Corea del Sur, donde se han vuelto más prolongadas e intensas, según las autoridades.

"La Administración Meteorológica de Corea emitió una alerta de emergencia por ola de calor a las 10H00 de hoy (01H00 GMT) para dos ciudades de la provincia sureña de Gyeongsang del Norte, Gyeongsan y Pohang", indicó la directora del organismo, Lee Mi-seon, en conferencia de prensa.

"Esto marca la primera vez que se emite desde que entró en vigor el sistema", agregó.

Explicó que la advertencia de emergencia por ola de calor "no significa simplemente que el clima está extremadamente caluroso".

"Indica condiciones en las cuales incluso personas saludables enfrentan un riesgo elevado de problemas graves, incluyendo enfermedades cardíacas y muerte", señaló.