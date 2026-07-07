Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, es acusado por varias mujeres de violencia sexual

Durante el cónclave de mayo de 2025, López Romero figuraba entre los cardenales más visibles e influyentes y varios medios incluso lo habían presentado como un "papable", término que designa a los cardenales considerados como los que tienen más posibilidades de ser elegidos papa.

Rabat, Marruecos/Al menos cinco mujeres acusaron al cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, de agresión sexual, según fuentes cercanas al caso y testimonios de las víctimas obtenidos por la AFP.

Las denuncias contra el religioso de 74 años son objeto de una investigación del Vaticano y llevaron el martes al cardenal a apartarse de sus funciones.

López, considerado entre los candidatos posibles para suceder al papa Francisco en el cónclave de 2025, niega los hechos.

La AFP se entrevistó con una jubilada que colaboraba activamente con la Iglesia, que no autorizó a revelar en esta fase el contenido de su testimonio, pero se refiere a repetidas agresiones sexuales.

También consultó el testimonio escrito de otra mujer, enviado a la nunciatura apostólica, la embajada del Vaticano en la capital marroquí.

Esta acusa al cardenal de "gestos físicos" que ella "percibió como inapropiados", entre ellos "abrazos particularmente insistentes y prolongados" y "un intento de acercamiento físico que podría asimilarse a un intento" de besarla, del que dice haber escapado.

Una fuente dentro de la diócesis también indicó a la AFP haber sido informada de que al menos otras tres mujeres dijeron haber sido víctimas de "hechos similares", comentarios expresados en particular en el marco de la confesión.

Contactado por la AFP respecto a estas acusaciones, el arzobispo dijo haber "respondido a (sus) superiores eclesiásticos".

"Seguiré cooperando plenamente con ellos en la investigación" que se ha abierto, dijo tras afirmar que no cometió "ni agresión ni violencia ni acoso sexual".

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"Durante este período de investigación, para no obstaculizarla, voy a tomar distancia, no presidiendo ninguna celebración pública y sin intervenir en ninguna actividad pastoral", añadió en otro comunicado dirigido a los fieles de la diócesis y transmitido a la AFP.

La Santa Sede no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de la AFP.

Elegidos por el Papa, los cardenales forman el círculo restringido de los más altos dignatarios de la Iglesia, encargados de asistirlo en su gobierno. Los que tienen menos de 80 años participan también en el cónclave para elegir a su sucesor.

Durante el cónclave de mayo de 2025, López Romero figuraba entre los cardenales más visibles e influyentes y varios medios incluso lo habían presentado como un "papable", término que designa a los cardenales considerados como los que tienen más posibilidades de ser elegidos papa.