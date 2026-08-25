Cuba condena prolongación del bloqueo comercial de EEUU

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo este martes en X que la extensión hasta septiembre de 2027 es "la confirmación de que Washington persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera".

La Habana, Cuba/Cuba condenó este martes la prolongación del bloqueo económico y comercial que Estados Unidos le impone desde hace casi 70 años, y afirmó que busca "asfixiar a una nación entera".

En 1962, la administración de John F. Kennedy recurrió a las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo, que Washington acaba de prorrogar, para establecer el embargo contra la isla comunista.

Aunque la renovación de la ley era algo esperado, llega en un momento difícil para Cuba, que enfrenta desde enero un embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo este martes en X que la extensión hasta septiembre de 2027 es "la confirmación de que Washington persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera".

Añadió que Washington ha aplicado una "política genocida" contra la isla de 9,4 millones de habitantes.

Por las sanciones estadounidenses, el país enfrenta constantes cortes de electricidad y ha visto un desplome en el turismo, una de sus principales fuentes de ingresos.

Desde 1978, todos los presidentes estadounidenses —republicanos y demócratas— han prorrogado por un año esta ley, que permite a Washington restringir transacciones comerciales con países considerados enemigos.