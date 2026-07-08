Cuba reconecta la red eléctrica pero siguen los apagones

Las autoridades informaron de que una oscilación del voltaje, combinada con una baja generación eléctrica, provocó la desconexión de la red.

La Habana, Cuba/Cuba reconectó la red eléctrica en la madrugada de este miércoles tras el último apagón nacional, el tercero en menos de seis meses, aunque las autoridades advirtieron que los cortes de luz persistirán debido al déficit de generación en la isla, bajo bloqueo petrolero de Washington.

A diferencia de los apagones anteriores (ocho desde finales de 2024), la baja disponibilidad de combustible complicó el proceso de reactivación del sistema tras su desconexión el lunes al mediodía, que dejó sin servicio a toda la isla de 9,6 millones de habitantes.

Las autoridades informaron de que una oscilación del voltaje, combinada con una baja generación eléctrica, provocó la desconexión de la red.

Sin embargo, la recuperación del sistema no traerá un alivio inmediato para la población, ya que el déficit de generación seguirá causando apagones en gran parte del país, según precisó este miércoles Félix Estrada, alto directivo del Ministerio de Energía y Minas, en declaraciones a la televisión estatal.

La red eléctrica cubana sufre regularmente interrupciones generales o parciales debido al deterioro de las infraestructuras y a la escasez de combustible.

No obstante, los cortes diarios se han agravado desde que Washington impuso en enero un bloqueo petrolero que dificulta la llegada de combustible destinado a alimentar los grupos electrógenos.

Desde entonces, Estados Unidos solo ha permitido que un tanquero ruso con 100,000 toneladas de petróleo atraque en la isla.

Esta situación ha provocado apagones continuos que ya superan las 30 horas consecutivas en La Habana y se prolongan durante varios días en algunas provincias, pese al amplio programa de construcción de parques solares iniciado hace dos años.