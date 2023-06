Detienen a pareja de 'comunidad ecológica' por parricidio e inhumación ilegal de su hijo

Chile/Dos de los integrantes de la "comunidad ecológica" denominada “Refugio del Guerrero Arcoíris”, una mujer de 38 años apodada “Loba” y un hombre de 27 años conocido como “Auca”, fueron detenidos por la Policía de Investigación (PID), por una denuncia hecha por un vecino cercano a la comunidad, por los delitos de parricidio e inhumación de un bebé de 45 días, en una fosa artesanal.

La detención se dio este martes 6 de junio, pero la denuncia fue puesta en febrero pasado.

Según medios chilenos, la denuncia fue realizada por un particular, quien había notado el embarazo de una de las integrantes del grupo que conformaba la comunidad y que a los pocos días no lo estaba. El no ver un bebé también le llamó la atención por lo que procedió a interponer la denuncia en la Brigada de Homicidios de la policía.

Esta comunidad se encuentra dentro de una propiedad semi rural denominada como fundo, en San José de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Son un grupo de personas que viven de forma autosustentable, lo que se traduce en que cultivan su propia comida, reciclan y venden alfajores y otros productos a los turistas que cada fin de semana visitan el Cajón del Maipo.

La mujer dio a luz un bebé, según lo que se conoce alrededor del 4 de marzo de 2022, y el recién nacido murió 45 días después sin que existiera registro alguno del menor, pues dado que esta comunidad no cree en el sistema tradicional, el parto fue natural y sin supervisión médica durante el embarazo.

A los 38 días de nacido el lactante empezó a sufrir complicaciones de salud para las que tampoco hubo atención médica alguna.

Según relató, Ramiro Gutiérrez, el abogado de “Auca”, padre del bebé; dada esta situación miembros de la comunidad le propusieron a “Loba” un cambio en su alimentación, “dejando de lado productos que pudieran hinchar, como legumbres, cebolla, ajo, entre otros; accediendo a comer más liviano por esos días. ,

Además, al recién nacido le hicimos masajes, movilidad en sus extremidades inferiores, acupuntura, lo que consistía en presiones en puntos específicos para poder aliviar órganos específicos, sus pies”.

Esto no presentó ningún progreso en la salud del menor y dado que los padres no accedieron a llevarlo a recibir atención médica, el niño al cual habían nombrado como “Leufu”, según un medio local de Chile, falleció días después de haber cumplido los 40 días de nacido.

Una ex integrante de esta comunidad contó en “Chilevisión Noticias” que la ceremonia de sepultura del pequeño Leufu fue bastante breve y junto al cuerpo se enterraron algunas ofrendas. “Después que fallece, lo sepultan y abandonan el espacio. Lo taparon con hojas de coca, hojas de laurel y frutos secos. Y una gran piedra, como una laja grande que pesaba 50 o 55 kilos”.

El entierro fue realizado en el área que la comunidad utilizaba como invernadero y al que se conoce como “La Ballena”, por su forma.

Según muestra el diario “Las Ultimas Noticias” y de acuerdo al prefecto Jorge Abattem jefe de la Brigada de Homicidios Sur, “luego de diversas diligencias investigativas y del trabajo de análisis criminal se logró determinar fehacientemente su ubicación y esto corresponde al interior del fundo El Toyo, en la comuna de San José de Maipo, donde este menor se encontraba a 90 centímetros de profundidad… En esta investigación se logra determinar la vinculación de seis personas y se acredita la participación de los delitos sindicados tanto del padre como de la madre”.

Por otro lado, la fiscal Dennise Valenzuela dijo durante la audiencia de formalización que, debido a que ambos padres decidieron no prestar auxilio médico al menor, la jueza Carolina Toledo determinó que ambos representan un peligro para la sociedad y ordenó prisión preventiva, por al menos 120 días, tiempo que debe durar la investigación.

Esta comunidad vivía bajo sus propias reglas que según mostraba uno de los carteles que se veían en la propiedad consistían en la prohibición del consumo de alcohol, la carne y las drogas duras, aunque si consumían marihuana, hongos cultivados por ellos mismos y ocasionalmente un líquido alucinógeno que se extrae de un cactus, al que denominan como “San Pedro”.