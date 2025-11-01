Diez heridos y dos detenidos por ataque con arma blanca en un tren en Reino Unido

Un testigo indicó que observó a un hombre corriendo por el vagón con el brazo ensangrentado gritando "tienen un cuchillo".

Diez personas fueron hospitalizadas, nueve de ellas en condición crítica, tras un ataque con arma blanca la noche del sábado a bordo de un tren en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, informó la policía británica de transportes.

"El ataque fue declarado incidente mayor y la policía antiterrorista ayuda en la investigación mientras trabajamos por establecer todas las circunstancias del incidente", agregó la policía de transportes en X.

Precisó que nueve de las víctimas "sufrieron heridas que ponen su vida en riesgo" y que dos personas fueron detenidas en relación con el ataque. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el "espantoso" incidente de "profundamente preocupante".

"Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta", agregó en X.

La policía acudió al lugar tras recibir la alerta alrededor de las 19H40 (locales y GMT) y el tren fue detenido en Huntingdon, una localidad de la región de Cambridge.

Importantes perturbaciones

La empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) informó que todas sus líneas se cerraron mientras los servicios de emergencia se ocupaban del incidente en la estación. LNER, que presta servicios ferroviarios en el este de Inglaterra y Escocia, instó a los pasajeros a no viajar y advirtió de "importantes perturbaciones".

Testigos interrogados por el diario The Times indicaron haber visto a un hombre armado con un gran cuchillo y a pasajeros escondiéndose en los baños del tren para protegerse. Un testigo dijo haber visto "sangre por todas partes".

Un testigo citado por varios medios indicó que observó a un hombre corriendo por el vagón con el brazo ensangrentado gritando "tienen un cuchillo". Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno.

Aunque Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una "crisis nacional". Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso.

Cerca de 60.000 cuchillos fueron "incautados o entregados" en Inglaterra y Gales en una década, informó el miércoles el Ministerio del Interior.

Llevar un cuchillo en público puede acarrear hasta cuatro años de cárcel, y el gobierno afirmó que los asesinatos con armas blancas se habían reducido en un 18% en el último año.